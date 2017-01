Premijer Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je da je slanje naoružanih odreda zbog srpskog voza na relaciji Beograd - Mitrovica bilo neodgovorno.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

On je istakao za italijanski list Republika da je Beogadu i Prištini potreban dijalog o budućnosti pod pokroviteljstvom EU, a ne sukob u srcu Evrope.



"Mi želimo dijalog i saradnju. Nisam bio u toku s planom za putovanje tog voza ali ako se na jedan voz reaguje slanjem jedinica naoružanih mitraljezima rizikuje se izazivanje požara koji je opasan za čitavu Evropu", rekao je Vučić u intervjuu italijanskom dnevniku.



On je ponovio da je zapanjen slanjem specijalnih jedinica na sjever Kosova, gdje žive samo Srbi, i to "protiv jednog voza".



"Možemo da se svađamo, ali raspoređivati naoružane jedinice je neodgovorno", istakao je on.



Na konstataciju novinara Republike da su parole "Kosovo je Srbija" i patriotski simboli na vozu ocijenjeni kao provokativni, Vučić je rekao da su te dvije stvari neuporedive.



"Ne može se porediti jedan voz za natpisima sa naoružanim odredima na teritoriji čiji stanovnici ne žele da ih vide. Izbjegli smo ozbiljan fizički sukob koji bi zapalio čitav region," rekao je on.



Vučić je objasnio da što se tiče natpisa na vozu, oni ne evociaraju nacionalističke mitove.



"Da je 'Kosovo Srbija' stoji u našem Ustavu. Šta je trebalo da uradimo kada je na stadionu njihov dron nosio kartu 'Velike Albanije'? Da pošaljemo tenkove"? upitao je Vučić.



"Veoma strahujemo za budućnost", dodao je Vučić.

(Tanjug)