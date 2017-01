Policija u New Berlinu (Wisconsin) traga za dvojicom napadača koji su izboli bivšeg srpskog MMA borca Sašu Perkića dok ih je, u srijedu ujutro, spriječavao da ukradu njegov automobil.

Saša Perkić / 24sata.info

Kako je saopštila policija, dva nepoznata lica su pokušala da ukradu Perkićev automobil "Kia Soul", te da ih je bivši MMA borac u tome pokušao sriječiti, prilikom čega je zadobio povrede.



Perkić je rekao da je primijetio da mu se približava kombi i da je pomislio da će da prođe pored njega, jer je išao velikom brzinom. Ali, pogriješio je, jer su putnici iz kombija odlučili da ukradu njegov automobil.



"Uhvatio sam jednog pljačkaša za ramena i bacio ga na tlo. Sjeo sam na njega i počeo da ga udaram, a onda sam osjetio udarce na svojim leđima. Najprije sam pomislio da me drugi napadač udara šakama, ali onda sam osjetio oštar bol u desnom ramenu i tada shvatio da me drugi napadač bode nožem", rekao je napadnuti Perkić.



Bivši MMA borac, u pokušaju da zaštiti svoju imovinu, zaradio je deset uboda nožem, a napadači su na kraju odustali od krađe, vratili se u svoj kombi i pobjegli. Perkić je nakon pružene pomoći u bolnici, pušten na kućno liječenje.



"Ono što me ne ubije, čini me jačim. Još sam živ. Idem da vidim svoju djeci i moj automobil je još uvijek tu", kaže Perkić. On dodaje da, uprkos povredama ramena i leđa, ne žali zbog onoga što je branio sebe i svoju imovinu, ali naglašava da je ipak naučio vrijednu lekciju.



"Nemojte da odustanete od svog automobila, ali pozovite policiju odmah, ako neko pokuša da ga ukrade", savjetuje srpski MMA borac.



Policija i dalje traga za napadačima, koji su opisani kao Afro-amerikanci, obojica starosti oko 20 godina. Jedan od njih je imao crnu kapuljaču, dok je drugi nosio crni kaput.



Saša Perkić je bivši MMA borac, srpskog porijekla rođen u Sjedinjenim Američkim Državama. Poznat je pod nadimkom "Srpski ratnik".





(NN)