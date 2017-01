"Srbija će se rukovoditi svojim interesima i interesima regionalne stabilnosti", odgovorio je danas srbijanski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić upitan da prokomentira sankcije koje su SAD uvele protiv predsjednik Republike Srpske Milorada Dodika.

Ivica Dačić / 24sata.info

Dačić nije želio ulaziti u detalje, odnosno nije odgovorio na pitanje što u tom smislu očekuje od nove administracije u Washingtonu, niti od Bruxellesa, za koje neki izvori tvrde kako vrše pritisak na Srbiju da "disciplinira" Dodika, javio je Tanjug.



Šef srbijanske diplomacije, na konferenciji za novinare nakon susreta s iračkim kolegom Ibrahim Ibrahimom Abdul-Kareemom Al-Jaafarijem, podsjetio je da je srbijanski premijer Aleksandar Vučić zamolio da, zbog ozbiljnosti teme i regionalnih odnosa, jedino on odgovara na pitanja koja su vezana za regionalne političke teme, dodajući da će on osobno (Dačić) to poštovati.



"Ne bih sada ulazio u detalje svega ovoga, Srbija će se rukovoditi prije svega svojim interesima i interesima regionalne stabilnosti", rekao je Dačić.





(FENA)