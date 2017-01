Premijer Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je od Amerikanaca dobio informaciju da će Sjedinjene Američke Države (SAD) uvesti sankcije predsjedniku entiteta Republika Srpska Miloradu Dodiku i naglasio da se Srbija tome neće pridružiti.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

"Od Amerikanaca sam dobio informaciju da će se tako nešto dogoditi. Nisam dobio informaciju o sadržaju i o tome kakve se sve sankcije protiv predsjednika Republike Srpske uvode", rekao je Vučić u Davosu za RTS.



Na pitanje da li će se Srbija pridružiti sankcijama, jer je to poziv Amerike, Vučić je rekao da to nije realno i da se to neće dogoditi.



"Naravno, Vlada je ta koja kao kolegijalni organ odlučuje. Lično, prosto, ne znam kako vam odgovoriti. Da mi kažemo da Srbija zamrzava imovinu predsjedniku Republike Srpske i da mu ne damo da doputuje u Beograd. Nije realno i to se neće dogoditi", poručio je Vučić.





(SRNA)