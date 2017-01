Ni drugu priliku nismo iskoristili 2008, jer smo imali političare koji nemaju ono što muškarac treba da ima – navodi Lazanski i dodaje da su prethodne vlade Srbije željele pitanje Kosova da riješe mirnim putem i pregovorima, što nije dovoljno!

Miroslav Lazanski / 24sata.info

"Ukoliko Albanci ponovo izazovu nasilje na Kosovu ili pokušaju novo etničko čišćenje, Srbija bi istog časa morala da odgovori zauzimanjem sjevera Kosova", ističe beogradski vojno-politički komentator i poslanik u Skupštini Srbije Miroslav Lazanski.



On apeluje da u slučaju takvog razvoja situacije Vojska Srbije sa tenkovima i brojnim naoružanjem dođe do Ibra i povrati taj dio Kosova!



Srbija, kako ističe, ne smije da ponovi greške "od velikog pogroma Srba 17. marta 2004. i nezakonitog proglašenja nezavisnosti Kosova februara 2008. godine".



U ta dva navrata, prema mišljenju Lazanskog, Srbija je mogla "da povrati bar sjever Kosova, ali to nije učinili zbog kukavičluka tadašnje vlasti u Beogradu".



– Ako ponovo dođe do nasilnih akcija Albanaca, moramo zaštititi Srbe na sjeveru Kosova, ne možemo sjediti skrštenih ruku! Tokom martovskog pogroma 2004. NATO trupe KFOR potpuno su se povukle. Mogli smo tada tenkovima da dođemo do Ibra i postavimo tu granicu, bar taj dio teritorije da zadržimo. Ni drugu priliku nismo iskoristili 2008, jer smo imali političare koji nemaju ono što muškarac treba da ima – navodi Lazanski i dodaje da su prethodne vlade Srbije željele pitanje Kosova da riješe mirnim putem i pregovorima, što nije dovoljno:



– Albanci su spremni da ratuju za Kosovo, a mi ne! To je razlika. Čim imate nacionalni problem koji nije na vrijeme riješen, određena situacija će pogodovati da to ponovo bukne. Uspješna spoljna politika neke zemlje ne može samo da se bazira na pacifizmu i pravnim i diplomatskim sredstvima. Ako nemate odgovarajuću vojnu silu koja će da podupre mirnu diplomatiju, vi ste luzer i niko vas ne shvata ozbiljno. Zato je, recimo, važno što je premijer Vučić rekao da nikad više neće dozvoliti da se Srbima dese „Bljesak“ i „Oluja“, što je potpuno ispravno, zaklučio je Lazanski.



(SB)