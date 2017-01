Premijer Srbije Aleksandar Vućić na vanrednoj konferenciji za medije poslije hitne sjednice Biroa za koordinaciju službi bezbjednosti rekao je da je donio odluku da se voz koji je krenuo iz Beograda za Kosovo zaustavi u Raški da bi se sačuvala sigurnost putnika i da bi se izbjegli sukobi. On je istakao da su specijalci ROSU htjeli da miniraju prugu.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

Naveo je da su htjeli da Albanci sačekaju voz, uhapse mašinovođu i time dovedu do velikih sukoba.



- Jutros je krenuo voz, a ne tenk, za Kosovsku Mitrovicu koji je trebalo da spaja ljude, gradove u skladu sa principima Međunarodnog javnog prava, najvišim vrijednostima...a onda su počele da se događaju nevjerovatne stvari. Saznali smo večeras da su Albanci i njihove specijalne snage dio pruge pokušali da miniraju. Na Jarinju je trebalo da sačekaju voz, uhapse mašinovođu Stevanović Milenka, uhapse putnike voza i time dovedu do velikih sukoba. Srbi kada su vidjeli šta Albanci čine, okružili su albansku jedinicu iz Lužana. Albanci su onda poslali mimo odobrenja i NATO-a, 17 blindiranih oklopnih vozila tipa "kobra" sa specijalmnim jedinicama ROSU na sjever Kosova i Metohije sa željom da isprovociraju sukob većih razmjera. Moja odluka je bila da zaustavim voz u Raškoj - rekao je Vučić.



Voz sa običnim putnicima nije prijetnja nikome, čokoladica nije prijetnja nikome, kao ni đuveč, istakao je Vučić.



Iz Beograda je, poslije 18 godina danas krenuo voz za Kosovsku Mitrovicu, a nekoliko sati po polasku objavljeni su snimci da je uz šine postavljen eksploziv. Voz je stigao do Raške, što je posljednja stanica prije administativne linije sa Kosovom, ali se iz sigurnosnih razloga vraća za Beograd.



Vučić je uputio molbu svima onima koji Srbe smatraju neprijateljima i naglasio da će Srbija štititi svoj narod.



- Onaj ko pomisli da ubija Srbe jer misli da je mnogo jak ima moju posljednju molbu da ne pomišlja da to čini. Samo ih molim da ne ubijaju Srbe, ništa više! Jer ćemo morati da zaštitimo svoj narod - bio je jasan Vučić.premijer.



On je dodao da je obavio hitni razgovor Fredericom Mogherini i rekao da je razočaran ponašanjem EU.



- Tokom večeri obavijestit ćemo Rusiju, sutra Kinu i potpresjednika SAD Joea Bidena.

(Avaz)