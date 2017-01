Predsjednik Kosova Hašim Tači izdao je naredbu Kosovskoj policijskoj službi (KPS) da preduzme sve mjere i na teritoriju Kosova spriječi ulazak voza koji saobraća na relaciji Beograd- Kosovska Mitrovica.

Hashim Thaci / 24sata.info

Tači je izdao naredbu direktoru KPS-a Špendu Mađuniju da u skladu sa ovlašćenjima preduzme sve mjere za zaštitu teritorije Kosova, saopštio je njegov kabinet.



On navodi da ima puno povjerenje u KPS i njihovu spremnost da spriječe ulazak voza.



Iz Beograda je jutros za Kosovsku Mitrovicu krenuo voz prvi put nakon 18 godina, ali je zaustavljen u Raškoj zbog dojave da je pruga na dijelu koji vodi od administrativne granice do Kosovske Mitrovice minirana.



Šef operative Kosovske policijske službe Željko Bojić rekao je Srni da je stigla dojava da je minirana pruga od Kosovske Mitrovice do Jarinja, te da je pretražuju specijalne jedinice kosovske policijske službe uz pomoć opreme i pasa.



Prema saznanjima kosovske policije, voz je stigao u Rašku gdje čeka dozvolu za eventualni nastavak puta prema Kosovskoj Mitrovici.

(24sata.info)