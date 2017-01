Stanovnici Sjenice ovih dan svoj gradić nazivaju Sibirom u Srbiji, jer je živa na termometru "zakucana" daleko ispod nultog podeoka Celzijusove skale, pušu jaki vjetrovi, na snazi je vanredna situacija, a glavni zadatak većine domaćina je zagrijavanje domova i obezbjeđivanje dovoljnih količina ogrjeva.

Foto: Anadolija

Sjeničak Refik Suljević priča za Anadolu Agency (AA) kako je hladnoća paralizovala ustaljeni život u ovom gradiću, a da su niske temperature i mrazevi direktni udar na skromni budžet građana ove varošice. Potrebno je, kaže on, izdvojiti oko hiljadu eura za kupovinu ogrjeva za zagrijavanje kuće ili stana.



"Naša ekonomija nije na zavidnom nivou, dodatni finansijski problemi nastaju na ovako niskim tepmeraturama, jer privrednici ne mogu normalno da obavljaju svoje poslove. Dobar dio godine moramo štediti kako bi tokom zime mogli da egizistiramo", dodaje Suljević.



Gradić na Pešterskoj visoravni okovan je ledom, ljude na ulici zatičemo kako čiste ispred svojih radnji i užurbano se kreću ka odredištu. Tako je i na novoizgrađenoj pješačkoj zoni.



Na ovom mjestu ragovaramo sa Hajrom Burovićem koji objašnjava kako je Sjenica siromašni gradić gdje postoji dosta ljudi čiji su domovi hladni jer nemaju ogrjeva, a nemaju ni novca kako bi plaćali račune za utrošenu energiju.



"Neki kažu da smo mi Sjeničaci navikli na ovakvo vrijeme. To nije tačno, jer je ova situacija mučna za sve građane i opštinu koja nema dovoljno novca i mehanizacije da očisti sve puteve i pomogne građanima, iako se trudi da bude uspješna u tome", dodaje Burović.



Stariji sugrađani ističu da je ovo najhladnija zima u posljednjih desetak godina, te da je ove godine jedan od glavnih problema, kao i ranijih godina, pucanje vodovodnih cijevi uslijed zamrzavanja.



Penzioner Tiar Hafizović kaže kako je temperatura od minus 30 stepeni prouzrokovala zaleđivanje vode u cjevima u njegovom domaćinstvu, pa je u jednom dkelu kuće morao da deinstalira dio vodovodne instalacije.



Pešterska surova klima, duge i hladne zime godinama najviše tlače poljoprivrednike u selima, a jedan od tipičnih primjera je Halko Hamidović iz Medara nadomak Sjenice čije je stado ovaca i ove godine žedno jer su zamrznuti bunari iz kojih se napajaju.



On priča kako je zbog nedostatka vode i niske temperature u njegovom gazdinstvu, pored 85 ovaca, ugroženo i 15 grla krupne stoke i dva konja.



"Ovdje su zime kao u Sibiru, sve je zaleđeno, bolestan sam, a ne mogu ni brašno za potrebe domaćinstva da dopremim iz grada. Kako bismo mogli da živimo ovdje, neophodna nam je pomoć države", žali se Hamidović.



On dodaje da mu nestaje i ogrjeva, a da do ono malo vode za stoku obezbjeđuje otapajući snijeg.



Prema posljednjim podacima Štaba za vanredne situacije opštine Sjenica, u zaseocima na njihovoj teritoriji zavijano je oko 2.000 ljudi, a na terenu radi dvadesetak mašina koje se probijaju do najugroženijih i najzabitijih zaseoka.



(AA)