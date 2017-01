Opština Sjenica u Srbiji proglasila je vanrednu situaciju zbog snijega koji bez prestanka pada punih 48 sati praćen olujnim vjetrom.

Zamjenik predsjednika opštine Mikailo Kaličanin rekao je da je 103 sela odsječeno od svijeta, te apelovao na sve nadležne institucije da pomognu jer je situacija kritična.



"Angažovali smo 20 čistača snijega kako bi uspjeli da se probijemo do blokiranih sela", istakao je Kaličanin.



On kaže da opština Sjenica ima skromna budžetska sredstva da sve riješi sama, te da je, nakon posljednjih poplava, nemoguća misija za ovu lokalnu zajednicu da sve isfinansira sama.



Kaličanin je apelovao i na predsjednika Vlade Srbije Aleksandra Vučića da svojim autoritetom pokrene sve nadležne da im izađu u susret.



Sela Bogutiš, Šare, Buđevo i Vrapci su bez struje već drugi dan, a sela Crvsko, Dolići i Bioci u mjesnoj zajednici Bare su bez vode četvrti dan.



Kaličanin je naglasio da je u tim selima posebno teško jer su to uglavnom stočarska domaćinstva pa su ljudi prinuđeni da po ovako velikom mrazu i vjetru skupljaju snijeg i otapaju ga kako bi napojili stoku.





(SRNA)