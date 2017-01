Poslanik Živog zida u Hrvatskom saboru Ivan Pernar objavio je da više nije katolik i da je istupio iz Katoličke crkve jer nije saglasan sa njenim političkim porukama.

Ivan Pernar / 24sata.info

"Ne slažem se sa njenom vjerskom naukom, niti političkim porukama, kao što su zabrana ženidbe za sveštenstvo, čistilište, ispravnost klanjanja pred kipovima, nepogrešivost pape i da sveštenici mogu opraštati grijehe", objavio je Pernar na Facebooku.



On je objasnio i zašto je jučer bio na proslavi Badnje večeri u organizaciji Srpske pravoslavne crkve, a nije bio na proslavi katoličkog Božića ili Badnjaka.



"Razloga je više, ali dva su osnovna. Na sam događaj pozvalo me je njihovo sveštenstvo. Poziv od katoličkog nikada nisam dobio, pa se u skladu s tim nisam ni osjetio pozvanim", objašnjava Pernar.



On je kao drugi razlog naveo to što je katoličko sveštenstvo u službi HDZ-a, prenosi Index.hr.



Pernar tvrdi da HDZ, osim što je uništio Hrvatsku, želi da uništi i njega lično i to "montiranim postupcima, zloupotrebom državnih institucija i putem državne televizije".



"Katolička crkva je produžena ruka HDZ-a i sve dok će imati utjecaj nad velikim dijelom našeg naroda HDZ će dobivati izbore.nUzročno - posljedično gledano, kako će zločinačka organizacija nastaviti dobivati izbore, tako će Hrvatski narod nastaviti napuštati našu zemlju, odnosno iseljavati se iz nje. Nas koji ćemo ovdje ostati čeka bitka za goli opstanak i preživljavanje u sve surovijim uvjetima. Naime, budući da HDZ služi stranim silama i interesima zaduživati će i rasprodavati našu zemlju do zadnjeg kamena, a sve u ime velikog hrvatstva i domoljublja. Tada će se ispuniti san onih koji su nas htjeli maknuti s ovih prostora", smatra Pernar.



Dodao je i da Srpska pravoslavna crkva nema za cilj dovođenje HDZ-a na vlast, niti se miješa u politiku i bavi se vjerskim pitanjima.



"Za katoličku crkvu se to ne može reći", ocijenio je Pernar.



Index navodi da je Pernarov potez izazvao niz negativnih i šovinističkih reagovanja na Facebooku, a zbog takvih komentara Pernar je objavio još jedan post u kojem je komentarisao sve one koji "ga nazivaju Srbinom i komunistom zato što nije katolik, ni član HDZ-a".





(SRNA)