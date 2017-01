Na društvenim mrežama objavljena je fotografija vatrogasca spasioca iz Niša poslije cijelodnevnog spasavanja zavejanih ljudi na autoputu.

Foto: Facebook

Na fotografiji se vidi muškarac kojem se led uhvatio čak i na trepavicama. Fotografiju je na svom Facebook profilu objavio Sindikat srpske policije.



„Šta reći za ovo? Da li postoji novac kojim se mogu platiti ovi bolovi, ova požrtvovanost i humanost. Gospodo političari, on nije otišao radi fotografisanja, kao vi što to činite – on je samo radio svoj herojski posao“, navodi se u postu pored objavljene fotografije.



Kako piše B92, riječ je o vatrogascu Miodragu Rajkoviću, pripadniku Vatrogasno-spasilačke jedinice u Nišu. Sa njim je na zadacima na terenu bio i njegov kolega Milan Vidojević.



Na stranici Sindikata srpske policije navodi se da su njih dvojica “pomalo zbunjeni velikom medijskom pažnjom koju su dobili” i kažu da su samo radili svoj posao – “ništa posebno što ne bi i velika većina njihovih kolega u toj jedinici i celom Sektoru za vanredne situacije”.



Osim toga, nagradu, kažu, ne očekuju jer nisu tim porivom bili vođeni kad su krenuli u pomoć zavejanim ljudima:



“Najveća nagrada su im osmesi na licima i zahvalnost u očima ljudi koje su spasili”.



Kako se navodi, do leđenja trepavica i obrva dolazi uslijed kondezacije vodene pare koju čovek izdiše dok radi uz nošenje vizira i zaštitne maske. Dešava se da i boce sa vazduhom na leđima zalede i zalijepe se uz jaknu, pa ih kolege skidaju zajedno sa zaštitnom jaknom.







(24sata.info)