Ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Nebojša Stefanović posjetio je danas u Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) u Beogradu Nihada Ibrahimkadića, snimatelja Anadolu Agency (AA) koji je u jutrošnjem napadu nedaleko od beogradske željezničke stanice zadobio teže tjelesne povrede.

Foto: AA

Stefanović je tokom posjete novinarima izjavio kako policija istragu vodi u svakom pravcu u cilju što skorijeg pronalaska napadača.



"Ono što se dogodilo je da je snimatelj agencije Anadolija napadnut tokom ranih jutarnjih sati u Nemanjinoj ulici od tri lica za koja se sumnja, prema njegovoj izjavi, da su migranti. Mi to još ne možemo sa sigurnošću da potvrdimo, ali istraga teče u pravcu da se utvrdi da li su to zaista migranti ili se radi o nekim drugim licima. Dobro je što nije napadnut zbog profesije koju obavlja, dakle, razlog obavljanja profesije nije razlog napada. Nije napadnut zato što je snimatelj. Napadnut je najvjerovatnije zato jer su napadači htjeli da ukradu ranac koji mu se nalazio na leđima, ali mi istragu vodimo u svakom pravcu. Nećemo dozvoliti da bilo šta promakne policiji. Žao mi je što se to dogodilo zato što je svako drag gost u našem gradu i zato što svako ko dođe u naš grad zaslužuje maksimalnu bezbjednost. Mi ulažemo ogromne napore da pronađemo ta lica i pronaći ćemo ih i uhapsiti bilo da su migranti ili da nisu migranti", izjavio je Stefanović i dodao:



"Ko god da učini ovakvo krivično djelo mora da odgovara. Dakle, njemu su nanijete teške tjelesne povrede i očekujemo od policije da u narednim satima rasvijetli ovaj slučaj i privrede osumnjičene."



Srbijanski ministar je dodao da je Ibrahimkadić napadnut s leđa, "pokušali su da mu skinu ranac, on se branio. Nanijeli su mu više udaraca u lice. Radi se o prelomu nekoliko kosti lica, o teškim tjelesnim povredama, a treba da sačekamo završetak istrage radi ostalih detalja."



Poruke podrške i želje za skorijim oporavkom snimatelju AA Ibrahimkadiću uputio je danas i predsjednik srbijanske vlade Aleksandar Vučić.



Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) najoštrije su osudili divljački napad na Ibrahimkadića, snimatelja Anadolu Agency (AA) i pozvali policiju da najhitnije otkrije napadače i motive napada.



Napad na snimatelja Anadolu Agency osudila je i predstavnica OSCE-a za slobodu medija Dunja Mijatović i zatražila od vlasti Srbije brzu i učinkovitu istragu, te privođenje počinilaca.



Nihad Ibrahimkadić, snimatelj Anadolu Agency (AA) napadnut je rano jutros u blizini željezničke stanice u Beogradu. Ibrahimkadić je teško povrijeđen, a nakon napada pronašli su ga pripadnici žandarmerije i prebacili na Vojnomedicinsku akademiju (VMA) gdje će sutra biti podvrgnut operativnom zahvatu.



Neidentifikovana lica Ibrahimkadića su napala s leđa, bez ikakvog povoda. Napadači nisu govorili niti su snimatelju odnijeli predmete od vrijednosti. Snimatelj AA je napadnut rano ujutro po povratku iz Bosne i Hercegovine gdje je boravio na novogodišnjem otpustu.



O napadu na snimatelja AA obaviješteni su nadležni organi Republike Srbije, kao i amabasade Bosne i Hercegovine i Turske.



Nihad Ibrahimkadić je u Srbiji kao snimatelj AA angažovan od 2012. godine.





(AA)