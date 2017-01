Prvi potpredsjednik Vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da se slaže sa stavom Ministarstva spoljnih poslova Makedonije da ne treba rušiti prijateljstvo između Srbije i Makedonije.

Ivica Dačić / 24sata.info

Dačić je istakao da je duboko uvjeren u potrebu prijateljskih odnosa sa Makedonijom, ali da ne može da se pravi da ne vidi da je Makedonija priznala Kosovo i glasala za prijem Kosova u UNESCO, dok je Srbija priznala Makedoniju pod ustavnim imenom, što je najvažnije državno pitanje Makedonije.



"Treba li da podsećam kolege u Skoplju koliko je Srbija u to uložila svih ovih godina, priznajući Makedoniju pod ustavnim imenom, rizikujući svoje odnose sa Grčkom, iako se i u UN-u i u EU koristi ime BJRM, a Makedonija je nakon toga priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova," naveo je Dačić.



On je istakao da kolege u Skoplju dobro znaju koliko je lično doprinio razvoju prijateljskih odnosa, i kao ministar unutrašnjih poslova i premijer, i sada kao ministar spoljnih poslova. Isto tako znaju da je Srbija jedna od rijetkih zemalja koja se sada nije mješala u unutrašnje stvari Makedonije.



"Kolege u Skoplju dobro znaju da smo lično razgovarali sa Grujevskim i Poposkim, ali i predsjednikom Ivanovim, o glasanju u UNESCO o prijemu Kosova, što je za nas vitalno državno i nacionalno pitanje. Makedonija je na kraju glasala protiv srpskog stava, za prijem Kosova, da oni koji su palili i rušili srpske pravoslavne crkve i manastire na Kosovu sada o njima brinu," podsjetio je Dačić.



Poštovane kolege iz Skoplja bi morale znati, da to ruši naše prijateljstvo, ukazao je on. "To je i jasna poruka da im je albanski interes ili nečiji drugi, svejedno, preči od prijateljstva sa Srbijom," ocijenio je Dačić.



Lako ćemo sa mojim izjavama ali šta ćemo sa konkretnim političkim odlukama u narednom periodu, upitao je Dačić uz ocjenu da je to je prilika da se pokaže da i političari isto misle kao i dva prijateljska naroda.



"Beograd nikad ništa nije i neće uraditi na štetu Skoplja, voleli bismo da bude i obrnuto. A ako tako nije, onda niko nema pravo da se ljuti na Srbiju što brani svoje interese", zaključio je Dačić.



Makedonski sajt MKD.mk prenio je prethodno nezvanične navode iz Ministarstva spoljnih poslova te zemlje da političari "ne treba da ruše prijateljstvo koje postoji između Makedonije i Srbije".

(24sata.info / Tanjug)