Srbijanski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić najavio je u ponedjeljak kako bi službeni Beograd mogao biti protiv interesa susjednih zemalja koje nisu podržale Srbiju u njoj važnim pitanjima.

Ivica Dačić / 24sata.info

Dačić je u razgovoru za Betu rekao da to nije osveta nego politika reciprociteta i da Srbija nikome neće dopustiti da je ponižava i da mu bude otirač.



Naglasio je kako "jedva čeka" da se u međunarodnim organizacijama pojavi neko važno pitanje za Makedoniju ili Crnu Goru, "pa ćemo vidjeti kako će se Srbija postaviti".



Priznanje Kosova i podrška njegovom članstvu u UNESCO-u opterećuju odnose Srbije sa susjedima, ali to ne znači da će Srbija protiv tih zemalja poduzimati nešto bilateralno, kazao je Dačić.



"Ja ne kažem da ćemo mi sada nešto poduzimati protiv Crne Gore ili Makedonije ili Hrvatske ili bilo koga drugog, samo govorim o našem odnosu prema njihovim zahtjevima kada oni budu na dnevnom redu. To nema veze s našim bilateralnim odnosima, riječ je o našem teritorijalnom integritetu", rekao je.



Crnogorski šamar



"Poštujem i volim Crnu Goru, ali njihovi politički stavovi u odnosu na naše nacionalne i državne interese, bili su nam težak šamar", rekao je Dačić.



"Mi sigurno nećemo zaoštravati odnose s Crnom Gorom, želimo najbolje odnose s njima, ali znate što, ako oni stalno glasaju protiv srpskih interesa kad je u pitanju nama najvažnija stvar teritorijalnog integriteta i suvereniteta, onda ne vidim nijedan razlog da Srbija glasa za nešto što je interes Crne Gore", rekao je Dačić.



Dačić je rekao da se isto odnosi i na Makedoniju i da je Srbija pogriješila što je tu zemlju priznala pod njezinim ustavnim imenom, jer je ona priznala Kosovo.



"Srbija je napravila veliku pogrešku zbog toga. Cijela Europa i svijet koriste naziv Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija, a mi smo našoj braći Grcima udarili šamar i sad očekujemo da Grci ne priznaju Kosovo. Makedoniju smo priznali vrijeđajući Grke, a oni (Makedonci) uvek glasaju za Kosovo. Moram reći da smo budale", rekao je Dačić.



Ne interesira nas Hrvatska



Najava kako bi Srbija mogla recipročno glasati protiv interesa susjeda, Dačića nije spriječila da naglasi kako će Beograd imati konstruktivnu ulogu u regiji i da se zalaže za pomirenje i jačanje povjerenja u regiji.



Na pitanje šta će Srbija učiniti da se smanje tenzije u odnosima s Hrvatskom koji su po njegovoj ocjeni posebno loši, Dačić je rekao da će se svakako sastati s kolegom Davorom Ivom Stierom, ali je i dodao da "Srbija nije napravila nijedan potez koji je bio usmjeren protiv Hrvatske, naprotiv".



Srbijanski ministar očekuje da se "stvari vrate u normalu", odnosno da se "Hrvatska ponaša kao odgovoran član EU-a".



Kazao je da se prije nekoliko godina kao tadašnji srbijanski premijer dogovorio s bivšim hrvatskim premijerom Zoranom Milanovićem o načinu rješavanja bilateralnih pitanja i da su za to formirana povjerenstva i radne skupine.



"Ali hrvatska strana nije bila jako zainteresirana za rješavanje svega toga i nisu čak ni imenovali svoje predstavnike u te rade skupine, a danas ističu da su to neki teški problemi", rekao je Dačić.



Rekao je da Srbija nema problema u odnosima s Hrvatskom, već da Hrvatska ima problem sa samom sobom, odnosno sa svojom poviješću i opet ponovio da se u Hrvatskoj rehabilitira ustaštvo i ustaški zločinci.



"Ne interesira nas Hrvatska, neka oni rade što hoće, nas interesira njihov odnos prema Srbima koji tamo žive, prema Srbima koji su bili u žrtve u Drugom svjetskom ratu, koja su prava Srba, koje probleme ćemo rješavati", rekao je Dačić.



Šteta što 1918. nije stvorena država Srbija



Dačić je za kraj rekao da je uloga vanjske politike da "na najbolji način brani državne i nacionalne interese" i pritom dodao da uopće ne pati za Jugoslavijom.



"Kamo sreće da se nikada nismo ni ujedinjavali, već da smo 1918. stvorili državu Srbiju kao silu pobjednicu... Mi smo Jugoslaviji dali sve... a sada na kraju moramo slušati predavanja i da nam neko udara šamare sa strane oko toga kako se Srbija ponaša", rekao je.



Naglasio je da nije pristaša okretanja drugog obraza.



"Poštovat će vas samo onoliko koliko ste jaki i koliko ste spremni da ne date na sebe. Jedva čekam kada će se pojaviti u međunarodnim organizacijama neki stav koji je važan za Makedoniju, za Crnu Goru, pa ćemo vidjeti kako će se Srbija postaviti", rekao je Dačić.







