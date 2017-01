Pred sam doček Nove godine u 14 sati beogradska policija privela je bivše pripadnike Službe za opservacije i dokumentiranje MUP-a Srbije Milana Dumanovića i Mladena Trbovića zbog navodnog odavanja službene tajne, saopćeno je iz Sindikata policije.

- Bez naloga za dovođenje, pretres ili bilo kog drugog pisanog dokumenta policija je upala u stan Trbovića i odvela ga na saslušanje, na osnovu naloga koji su, kako kažu, usmeno dobili. Prethodno priveden je i Milan Dumanović kome je omogućeno da pozove advokata koji bi prisustvovao saslušanju - stoji u saopćenju.



Kako su kazali u Sindikatu, nejasno je o kakvim službenim tajnama se radi s obzirom da je Mladenu Trboviću prekinut radni odnos u disciplinskom postupku još prije nekoliko mjeseci, dok Dumanović i dalje radi u PU Pančevo. Prethodno, oni su radili u UKP Odeljenje za opservaciju i dokumentovanje.



- U cijelom slučaju nejasno je koju su to infromaciju iznijeli ili objelodanili, a koja je službeno označena kao poverljiva s obzirom da u MUP ni jedan akt nije donešen u skladu sa Zakonom o tajnosti podatka, niti postoji Odluka o tajnosti podataka za dokumenta koja su im eventualno bila dostupna. Ono što je evidentno da cijeli slučaj miriše na osvetu moćnika u vrhu MUP, koji su čekali pogodan trenutak, da pred praznike ovu „akciju“ sprovedu u djelo i to pred sam doček Nove godine u vrijeme kada su advokati otišli van Beograda i kada se premaju za proslavu najluđe noći", stoji između ostalog u saopštenju Sindikata policije, te se dodaje da "jasno je da je po srijedi politička igra koja za cilj ima određivanje pritvora za one koji su se držali da podnesu krivične prijave protiv najmoćnijih u MUP-u - navode iz Sindikata



