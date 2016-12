Pripadnici HVO-a u hrvatski mirovinski sustav uvedeni su na temelju rješenja koje je 1998. potpisao tadašnji pomoćnik ministra obrane Ljubo Ćesić Rojs, a koja su bila plod političke odluke tadašnjeg predsjednika Hrvatske Franje Tuđman i ministra obrane Gojka Šuška.

Prava pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (HVO) izazivaju najveći prijepor u javnosti u Hrvatskoj, čak i prije nego što je prijedlog jedinstvenog zakona o hrvatskim braniteljima uopće predstavljen hrvatskoj javnosti. I dok aktualni ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved tvrdi da priznavanje statusa hrvatskih branitelja pripadnicima HVO-a neće predstavljati značajniji trošak za hrvatski proračun, bivši ministar branitelja Predrag Matić upozorava na to da bi taj potez Hrvatsku mogao stajati preko milijardu kuna, piše Tportal.hr.



'Volio bi da se varam, ali nas je 200 pripadnika HVO-a tužilo za zaostatke invalidnina. Odlukom suda smo im bili prisiljeni isplatili 45 milijuna kuna pod prijetnjom ovrhe. Nekih 30 milijuna dok ja nisam došao na mjesto ministra i još 15 dok nisam to zaustavio', kaže Predrag Matić. Te je isplate zaustavio tako što je od svakog pripadnika HVO-a zatražio potvrdu statusa hrvatskog branitelja koja predstavlja dokaz da su se borili u Hrvatskoj tijekom Domovinskog rata. Matić sada strahuje od toga da bi, jednom kada im se prizna status hrvatskog branitelja, svi pripadnici HVO-a mogli tražiti sva prava koja uživaju i hrvatski branitelji, a koja su znatno viša nego ona koja se pripadnicima HVO-a isplaćuju u Bosni i Hercegovini.



'Matematika je neumoljiva. Znači - ako nam je 200 ljudi uzelo 45 milijuna kuna, onda će 7.000 tisuća ljudi novim zakonom i legalno moći tražiti zaostatke. Dakle, ako nam je 200 ljudi uzelo 45 milijuna kuna, 7.000 ljudi uzet će preko milijardu kuna', tvrdi Matić.



Bivši ministar naglašava da ako im se prizna braniteljski status, zaista će im se i morati isplatiti zaostaci koji im nisu godinama isplaćeni. 'Na stranu to što nisu bili u hrvatskim postrojbama i nisu nogom kročili u Hrvatsku tijekom rata', poručuje Matić. Pripadnici HVO-a u hrvatski mirovinski sustav uvedeni su na temelju rješenja koje je 1998. potpisao tadašnji pomoćnik ministra obrane Ljubo Ćesić Rojs, a koja su bila plod političke odluke tadašnjeg predsjednika Hrvatske Franje Tuđman i ministra obrane Gojka Šuška.



Spornim se pokazalo 10.009 pripadnika HVO-a kojima je ministar Matić 2013. oduzeo status hrvatskog ratnog vojnog invalida jer je posumnjao u istinitost potvrda koja je potpisao Ćesić Rojs, a koja su listom bila ista. Mirovine su im se nastavile uredno isplaćivati. Inače, pravo na mirovinu pripadnici HVO-a, odnosno njihovi nasljednici, ostvaruju na temelju ugovora između Hrvatske i BiH o suradnji na području prava stradalnika rata u BiH donesenog 2006. godine.



Pod prijetnjom pokretanja sudskog spora, oni traže isplatu zaostalih svota invalidske mirovine, a već je u tijeku i više sudskih sporova protiv HZMO-a. Zbog toga je jedan od posljednjih poteza vlade Tihomira Oreškovića bila i odluka kojom se osigurava novac za mirovine pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, odnosno članova njihovih obitelji, a koje nisu isplaćivane od 2007. godine.



Spomenimo i da je jedan od glavnih zahtjeva koje su isticali branitelji tijekom prosvjeda u Savskoj 66 bio rješavanje statusa pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, koji su ostali bez dijela prava koja su ranije uživali u Republici Hrvatskoj. Današnji ministar Medved, koji je zapravo jedan od prosvjednika iz Savske 66, sada provodi u djelo zahtjeve na kojima se inzistiralo. U razgovoru za Večernji list u utorak kazao je da, vrednujući doprinos u obrani suvereniteta RH, žele omogućiti priznavanje statusa hrvatskog branitelja i pripadnicima borbenog sektora HVO-a.



'Teško je govoriti precizno o broju pripadnika HVO-a koji će dobiti status branitelja, no kad je riječ o materijalnim pravima, ta će se pitanja regulirati aneksom ugovora s BiH tijekom vremena. Hrvatska će skrbiti o 300-tinjak najtežih ratnih vojnih invalida prve skupine HVO-a, za koje je osigurano 14,8 milijuna kuna pa već u programu za 2017. imamo predviđena sredstva za motorna vozila, a ostali invalidi bit će materijalno zbrinuti u okviru BiH', kazao je Medved.



Preostalim pripadnicima HVO-a koji nisu invalidi Hrvatska će pružiti određene oblike zdravstvene skrbi, korištenje veteranskih centara, pravo na psihosocijalnu pomoć, jednokratnu novčanu pomoć i pravo na troškove ukopa i taj trošak planiran je i predviđen u istom budžetu s pripadnicima HV-a. Međutim Medved nije objasnio što će napraviti ako stignu tužbe za neisplaćene invalidnine. Poručio je da se u pravilu oko ove tematike stvara nepotrebna shizofrena situacija, no 'ne radi se ni o kakvim ekstremno visokim novim troškovima, nego o jasnijem i preciznijem reguliranju odnosa' te 'nema govora ni o kakvim milijunskim iznosima'.



