Pljevljak Miloje Vojinović poginuo je u eksploziji automobila danas oko 14 časova u Podgorici.

Foto: Vijesti.me

Automobil kojim je Vojinović upravljao kretao se iz pravca Ulice Ljubomira Rašovića i skrenuo u Ulicu Vukašina Markovića. U toj ulici automobil je eksplodirao i od siline eksplozije preletio na desnu obalu Morače nadomak Krivog mosta.



Automobil je registrovan na Podgoričanku T. V. koja nije bila u kolima.



Tužiteljka Maja Jovanović i inspektori kriminalistike obavili su uviđaj.



Poslije nekoliko minuta na mjesto nesreće stigli su vatrogasci.



Vojinović je prije 12 godina ubio Bobana Ljubojevića u diskoteci Municpijum u Pljevljima.



Policija istražuje da li je do eksplozije došlo tokom prevoženja eksploziva



Uprava policije saopštila je da je danas tokom vršenja uviđaja na oko četiri do pet metara od vozila pronađeno desetak pakovanja vojnog eksploziva, težine oko kilogram.



"Tokom vršenja uviđaja na licu mjesta gdje je danas nakon požara i eksplozije sletjelo vozilo, na stijenama kod korita rijeke Morača kod tzv. Krivog mosta u Podgorici, a kojim je rukovodio državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, je pored ovog vozila, pmv „Toyota Rav 4“ podgoričih registarskih oznaka, na oko četiri do pet metara od vozila, pronađeno desetak pakovanja vojnog eksploziva, težine oko 1 kg", navodi se u saopštenju.



Iz UP su kazali da se eksploziv koji je pronađen pored vozila nalazio u kesi koja je djelimično nagorjela od dejstva požara u vozilu.



"Ova činjenica, kao i druge okolnosti utvrđene na licu mjesta, upućuju na to da je lice koje je smrtno stradalo u događaju, a koje je upravljalo vozilom „Toyota Rav 4“, u ovom vozilu prevozilo navedeni eksploziv koji je nađen pored vozila. Službenici policije, u koordinaciji sa tužilaštvom, preduzimaju između ostalog i aktivnosti na utvrđivanju činjenice da li je do eksplozije došlo tokom prevoženja ovog eksploziva", navodi se u saopštenju



Iz Uprave policiej podsjećaju da se događaj desio danas oko 13,50 časova, u ulici Vukašina Markovića u Podgorici, u blizini tzv. Krivog mosta, kada je, prema informacijama kojima u ovom momentu raspolaže UP, došlo do požara i eksplozije u vozilu „Toyota Rav 4“, podgoričih registarskih oznaka, koje je bilo u pokretu. Nakon toga došlo je do slijetanja vozila sa kolovoza na stijene koje se nalaze kod korita rijeke Morača.



"U vozilu se nalazilo jedno lice koje je smrtno stradalo. Policija ima informacije o vlasniku vozila, kao i saznanja o najverovatnijem identitetu lica koje je smtrno stradalo. Identitet lica koje je u događaju smrtno stradalo će u konačnom biti utvrđen nakon obdukcije. Preduzimaju se sve potrebne mjere i radnje radi utvrđivanja okolnosti ovog događaja, kao i njegovog rasvjetljavanja, a eksploziv će, kao i vozilo i svi drugi tragovi, biti upućen u Forenzički centar radi vještačenja", kazali su iz Uprave policije.

(Vijesti.me)