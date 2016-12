Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, osvrćući se na period od kada je preuzeo tu funkciju, rekao je da je za pet godina preokrenuta slika Srbije u svijetu, da je zemlja vraćena u red država koje svi cijene i poštuju te da je Srbija postala relevantan učesnik u mnogim svjetskim događajima, javlja Anadolu Agency (AA).

Tomislav Nikolić / 24sata.info

"Na spoljnom planu imali smo sporazum u Briselu koji se ticao Kosova, odrednica za koju se sada grčevito držimo je zajednica srpskih opština je moja originalna ideja. A suština ideje je jednostavna, ono što Albanci u Prištini dobiju od Beograda, to će dobiti srpska zajednica na Kosovu od Prištine. I onoliko daleko dokle budu oni išli, dotle će ići i zajednica srpskih opština, suštinska autonomija i jednima i drugima, dalji razgovori za jedne, dalji za druge“, rekao je Nikolić.



Govoreći na godišnjem obraćanju, Nikolić je dodao da se što se evropskog puta Srbije tiče pregovara se i otvaraju se poglavlja te da bi Srbija već bila u EU da nije Kosova, odnosno "određenog načina uslovljavanja Srbije“.



Prema njegovima riječima, "Hrvatska će iz nekog razloga uvijek Srbiji praviti problem“ na evropskom putu, ali će uvijek i odustati od tog problema, jer na svijetu ne postoje samo Hrvatska i Srbija i nije to odnos samo dvije države.



"Srbija nije načinila nijedan korak da pokvari odnos sa Hrvatskom. Ja sam pozvao predsjednika Hrvatske, koji je bio gost u Srbiji. Ja nikada nisam dobio poziv iz Hrvatske da je posjeti“, dodao je Nikolić.



Naveo je da sa svim drugim državama sa prostora bivše Jugoslavije Srbija ima dobre ili odlične odnose te da "ni BiH ništa ne može da prigovori Srbiji“.



"Srbija priznaje Bosnu i Hercegovinu, pitanje je samo da li u BiH priznaju BiH, ali Srbija na to ne utiče. Srbija ima specijalne odnose sa Republikom Srpskom i treba da ih ima i po Dejtonskom sporazumu i po prirodi stvari“, kazao je i dodao da sa svim susjedima bivše Jugoslavije Srbija ima odlične odnose.



Upitan da prokomentariše to što se često u medijima pojavljaju informacije da Brisel traži od Beograda da se distancira od bh. entiteta Republike Srpske, Nikolić je kazao da je Srbija distancirana od RS-a, razdvojene su Drinom, imaju međudržavnu granicu, ali da se Brisel ne može miješati u Dejtonski sporazum, niti može da insistira na tome da Srbija ne sarađuje sa RS-om.



"Ako im nije dovoljno to što su mnogi potezi koje je povukla RS u našoj političkoj javnosti, od Vučića i mene označeni kao potezi oko kojih se ne bismo previše izjašnjavali pošto je podrška tim potezima bila veoma rizična, a o tome treba da odlučuje sama RS. Ako im nije dovoljno to što se mi ne miješamo direktno, nego čak i javno imamo stavove suprostavljene sa Dodikom, onda ne znam šta više treba da uradimo. Kako da se distanciramo od RS-a, nismo se distancirali ni od Federacije BiH, samo što se Federacija od nas ponekada distancira, a RS nikada neće“, istakao je Nikolić.



Izrazio je saučešće Ruskoj Federaciji zbog jučerašnje avionske nesreće u kojoj je nastradalo 92 putnika i članova posade.



"Dugujemo zahvalnost Rusiji. Često ljudi upoređuju odnos investicija iz Evrope, sa investicijama iz Rusije, ali kada to upoređujete morate da shvatite koliko je Rusija učinila u drugom pogledu, na drugi način. Hram Svetog Save biće ljepši zahvaljujući Rusiji, Republika Srpska nije žigosana, Srbija nije osuđena rezolucijom o Srebrenici zahvaljujući Rusiji“, rekao je Nikolić.



Kazao je da će o odluci o svojoj ponovnoj kandidaturi za predsjedničke izbore, koji će se u Srbiji održati sljedeće godine, obavijestiti javnost i novinare za desetak dana, do pravoslavnog Božića.



(AA)