Hrvatska Vlada odlučila je u svoje vlasništvo vratiti Inu otkupom cjelokupnog udjela koji u njoj ima MOL, izvijestio je novinare u subotu navečer u Zagrebu predsjednik hrvatske Vlade Andrej Plenković.

Andrej Plenković / 24sata.info

"S tom političkom odlukom upoznata je i mađarska strana na najvišoj razini, to sam i osobno učinio večeras", rekao je Plenković.



Naime, od pravnih zastupnika Republike Hrvatske smo dobili obavijest da je donesena odluka u postupku koji je Hrvatska pokrenula protiv mađarske naftne i plinske kompanije MOL pred arbitražnim sudom komisije Ujedinjenih naroda za međunarodo trgovačko pravo u Ženevi. Dokazni postupak je zvršio prije početka mandata ove vlade. Arbitražni sud je odlučio da ponuđeni dokazi nisu dovoljni da dokažu da su ugovori sklopljeni 2009. godine nastali kao plod koruptivnih aktivobosti te ih je stoga sud odbio poništiti, rekao je Plenković i napomenuo da ni hrvatski sudovi do danas nisu donijeli niti jednu pravomoćnu presudu koja bi to dokazivala, odnosno da je jedinu takvu presudu koja je bila donesena nedavno ukinuo Ustavni sud,

Vlada se snažno protivi takvoj odluci Arbitražnog suda i razmatramo s našim pravnim savjetnicima sve pravne opcije kako bismo osporili ovu odluku, rekao je Plenković.



Kazao je kako će odluka pred Međunarodnim sudom za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu biti donesena, prema informacijama koje ima, do kraja iduće godine.



Kao što sam nekoliko puta isticao, i u vrijeme izborne kampanje i nakon preuzimanja dužnosti prdsjednika Vlade, razmatrali smo najbolje opcije za budućnost INA-e. I u kontekstu zaštite nacionalnih interesa, a i pitanja energetske sigurnosti Republike Hrvatske, INA je za nas strateška nacionalna kompanija, rekao je.



"Stoga će Hrvatska pokrenuti proces otkupa cjelokupnog udjela MOL-a u Ini prema modelu koji smo već razradili, koji je financijski održiv, a koji u konačnici neće povećati javni dug RH", rekao je.



Rekao je da tu odluku podržavaju i predsjednica Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatskog sabora.



"Ova odluka je donesena u najboljem interesu Hrvatske i u najboljem interesu INA-e kao strateške kompanije Hrvatske", kazao je Plenković.

(FENA)