Arheolozi su otkrili veliku palaču u gradu Kulubi blizu Cancuna na istoku Meksika, koju su vjerojatno koristili pripadnici bogatijih Maja prije više od 1000 godina, kazali su meksički antropolozi.

Foto: Reuters

Ostaci zdanja visokog šest metara, dugačkog 55 i širokog 15 metara upućuju na to da je palača bila naseljena tijekom dvaju dugih razdoblja između 600. i 1050. godine, stoji u priopćenju Nacionalnog instituta za antropologiju i povijest (INAH).



Civilizacija Maja vrhunac je dosegnula između 250. i 900. godine kada su njezini pripadnici bili nastanjeni na poluotoku Yucatanu, u Gvatemali, Belizeu i u Hondurasu.



Palača je otkrivena na istoku arheološkog područja Kulube, ključnoga predhispanskog nalazišta u meksičkoj državi Yucatan. "Ovo je tek početak, tek smo počeli s otkrivanjem jedne od najvažnijih građevina u ovom području", kazao je arheolog Alfredo Barrera.



Istodobno s radovima na palači meksički stručnjaci istražuju i četiri kamene strukture na području poznatom kao "Grupa C", koja se nalazi na središnjem trgu u Kulubi. Ondje su otkrili oltar, ostatke dviju stambenih građevina te okrugle strukture za koje vjeruju da su služile kao pećnice, prenosi Hina.



Konzervatori istražuju i mogućnost pošumljavanja dijelova Kulube kako bi zaštitili to povijesno važno mjesto od negativnog utjecaja vjetra i sunca, stoji u priopćenju INAH-a.





(FENA)