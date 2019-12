Američka astronautkinja Christina Koch u subotu je nadmašila rekord i postala astronautkinja koja je najduže, 289 dana, u kontinuitetu boravila u svemiru, priopćila je NASA.

Christina Koch / 24sata.info

Stigavši na Međunarodnu svemirsku stanicu (ISS) 15. marta, Koch je premašila rekord od 288 dana koji je postavila Peggy Whitson.



NASA je u tvitu čestitala Koch koja je "dosegla nove vrhunce".



"To je divna stvar za nauku", rekla je Koch za mrežu CNN s ISS-a. "Vidimo drugi aspekt kako je ljudsko tijelo pogađa mikrogravitacija na duže razdoblje i to je uistinu važno za naš budući plan svemirskog leta prema Mjesecu i Marsu", dodala je.



Do trenutka kada će se vratiti na Zemlju u februarui, u svemiru će provesti 328 dana, samo 12 dana manje od rekorda penzionisanog astronauta Scotta Kellyja, postavljenog 2016.



Većina misija na ISS-u trajala je oko šest mjeseci.



U oktobru Koch je oborila još jedan rekord izvođenjem prve isključivo ženske svemirske šetnje izvan ISS-a zajedno s astronautkinjom Jessicom Meir.



Za vrijeme boravka na dvije decenije staroj međunarodnoj stanici, Koch sudjeluje u naučnom istraživanju, održavanju stanice, informiranju te svemirskim šetnjama, izvještava NASA na svojoj internetskoj stranici.





