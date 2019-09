Civilizacija je premlada da bi se srela sa vanzemaljskim životom, a inteligentna bića iz Mliječnog puta su, moguće, posjetila Zemlju prije nego što je ljudska rasa postojala, pokazuje studija Astronomical Journala.

Foto: NASA

Samo u Mliječnom putu postoje milijarde planeta sposobnih za razvoj života i smještenih na idealnoj udaljenosti od svojih zvijezda.



Naučnici smatraju da, ipak, nije paradoks to što nikada nismo otkrili vanzemaljske oblike života.



Ova studija navodi da se naša galaksija sastoji od 400 milijardi zvijezda. Od toga čak 20 milijardi otpada na sunca.



Procjena je da se u okolini četiri milijarde njih rotiraju planete sa idealnim uslovima za život. Riječ je o planetama veličine Zemlje.



Ukoliko tek svaka hiljadita od tih planeta sadržava neki oblik života, to bi značilo da u Mliječnom putu postoji četiri miliona planeta na kojima postoji život!



Studija Astronomical Journala procjenjuje da bi, ako u našoj galaksiji postoji samo jedna civilizacija sposobna da svakih nekoliko stotina godina kolonizuje dvije planete, čitava galaksija bila naseljena za pet do 50 miliona godina.



Mliječni put star je oko 13 milijardi godina, a Zemlja ima četiri milijarde godina. Najstarije nastanjive planete u ovoj galaksiji stare su 12 milijardi godina.



To znači da su vanzemaljci imali milijarde godina vremena da razviju civilizaciju sposobnu da putuje svemirom.



S obzirom na raspoloživu svemirsku tehnologiju, čovječanstvu bi trebalo oko dva miliona godina da kolonizuje cijelu našu galaksiju. A to je relativno malo vremena u poređenju sa milijardama godina koliko postoje nastanjive planete.



Studija procjenjuje da su Zemlju mogli posjetiti vanzemaljci, ali u vrijeme dok ljudi još nisu ni postojali. Autori napominju da prethodna istraživanja nisu uzela u obzir ključnu činjenicu: naša galaksija se kreće.



Na isti način na koji planete kruže oko zvijezda i sistemi zvijezda kruže oko galaktičkog centra. U slučaju Mliječnog puta to traje 230 miliona godina.



Sunčevi sistemi orbitiraju različitim brzinama, što znači da povremeno prolaze jedni pored drugih na bližim udaljenostima.



Prema istraživanju, vanzemaljci možda čekaju "bliske susrete" sunčevih sistema kako bi preskočili u drugi zvjezdani sistem i istražili planete u njihovim naseljenim zonama.



Ako je to slučaj, širenje galaksijom moglo bi potrajati mnogo duže nego što se mislilo. Hipotetički, vanzemaljci možda još uopšte nisu stigli do nas ili su nas posjetili milionima godina prije pojave ljudi.



Sletjeli su na Zemlju, na njoj nisu pronašli inteligentni život pa su krenuli dalje?



Da bi istražili scenarije u kojima bi vanzemaljci mogli postojati, naučnici su koristili numeričke modele za simulaciju širenja neke civilizacije širom galaksije.



U obzir su uzeli različite mogućnosti: blizinu novih zvjezdanih sistema, domet i brzinu hipotetičkih međuzvjezdanih sondi i vremenski razmak između slanja sondi.



A sve to činili su koristeći se našim ponašanjem i mogućnostima kao polaznom tačkom, odnosno oslanjajući se na jedino iskustvo koje imamo - ljudsko iskustvo.





(24sata.info)