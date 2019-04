Naučnici su otkrili fosilizirani otisak stopala dinosaura, star oko 200 miliona godina, tokom ekspedicije na Antarktici.

Otkriven je otisak veličine ruke koji je ostavila životinja iz skupine arhosaura, saopćio je u srijedu njemački Savezni institut za geonauku i prirodne resurse (BGR) u sjevernom gradu Hanoveru. O kojoj tačno vrsti dinosaura je riječ zasad nije jasno.



Arhosauri (Archosauria) su uglavnom fosilna skupina organizama (podrazred) koja obuhvaća red Thecodontia i podred Pseudosuchia (manji trijaski gmazovi), te dinosaure, pterosaure (leteće gmazove) i današnje krokodile.



Naučnici su otkrili otisak u januaru 2016. na području sjeverne Viktorijine zemlje, ali su njihova otkrića tek nedavno objavljena u stručnom časopisu Polar Research.



Kosti dinosaura već su ranije otkrivene u južnom dijelu Viktorijine zemlje, rekao je vođa ekspedicije BGR-a Andreas Laeufer, ali u sjevernom dosad nije ništa otkriveno.



"To je bilo nešto što nismo očekivali", kazao je on o otkriću fosiliziranog otiska stopala.



Osim toga, naučnici su otkrili fosilizirane ostatke šuma oko 1700 kilometara od Južnog pola.



"To pokazuje da Antarktika prije otprilike 200 miliona godina nije bila ledeni kontinent kao što je danas", istaknuo je Laeufer.





