Naučnici koji učestvuju u projektu Event Horizon Telescope (EHT) objavili su prve slike crne rupe.

Astrofizičari su po prvi put u historiji uspjeli da fotografišu crnu rupu u jednoj udaljenoj glaksiji, prenosi BBC.



Crna rupa, koju naučnici opisuju kao ‘čudovište’ je prečnika 40 milijardi kilometara a njena masa tri miliona puta je veća od planete zemlje.



Rupa ‘čudovište’ je udaljena 500 miliona milijardi kilometara od zemlje a sliku je načinila mreža od osam teleskopa smještenih širom svjeta.



Profesor Henio Falcke sa Radboud Univerziteta u Nizozemskoj, koji je prvi predložio ovaj eksperiment, rekao je za BBC da se crna rupa nalazi u galaksiji M87, te da je njena masa 6.5 milijardi puta veća od mase našeg sunca.



“To je jedna od masivnijih crnih rupa za koje znamo. Ona je apsolutni šampion teške klase crnih rupa u univerzumu,” rekao je Flacke.



"Ono sto vidimo na fotografiji je veće od naše kompletne galaksije", dodaje on.



Fotografija prikazuje ‘vatreni prsten’ za koji profesor Flacke kaže da opkružuje savršeno zaobljenu crnu rupu. Svjetleći oreol je sačinjen od gasova izuzetno velike toplote koje rupa usisava u sebe. Njihova svjetlost je jača od milijardi svih drugih zvijezda u toj galaksiji zajedno. Upravo to je razlog zašto se crna rupa može vidjeti sa zemlje.



Ovaj projekat započet je prije dvije godine za zadatkom posmatranja i pokušaja fotografisanja crne rupe. Na nekoliko konferencija koje su se održavale u Washingtonu, Briselu i u pet drugih gradova naučnici su objavili da su konačno imali uspjeha.



Crne rupe do sada nikada nisu uslikane, pošto njihova ogromna masa ne dozvoljava da išta pobjegne iz horizonta događaja, pa ni svjetlo.



Crna rupa koju su uslikali pripada galaksiji M87 i mase je kao približno četiri miliona Sunca.



