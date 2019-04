Upotreba umjetne inteligencije (AI) u njemačkoj industriji naglo se širi, pokazuje istraživanje objavljeno u ponedjeljak, prvog dana sajma industrije u Hannoveru.

Ilustracija / 24sata.info

Oko 12 posto tvrtki u proizvodnom sektoru već koristi umjetnu inteligenciju (AI), prema predsjedniku udruženja kompanija u njemačkom IT sektoru Bitkom Achimu Bergu.



„AI silovito osvaja tvornice”, naglasio je Berg, dodajući da nove tehnologije imaju potencijala donijeti "pravu revoluciju" u industriji.



Prema istraživanju Bitkoma, polovina svih kompanija temelji svoje poslovne planove na pretpostavci da će strojno učenje donijeti ogromne promjene u poslovanju. Pritom 47 posto anketiranih poslovnih čelnika očekuje poboljšanje produktivnosti a njih 39 posto smatra da će AI omogućiti predviđanje problema u održavanju.



Trenutno je otprilike četvrtina strojeva u njemačkoj industriji povezana s Internetom. Svaka deseta kompanija umrežila je svoje strojeve, pokazuje istraživanje.



Ove godine industrijske tvrtke planiraju uložiti oko pet posto ukupnih prihoda u IT i srodne sektore, utvrdili su u Bitkomu.



IT je glavna tema ovogodišnjeg industrijskog sajma u Hannoveru, najvećeg te vrste u svijetu, napominje dpa.





(Hina)