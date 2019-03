NASA će platiti volonterima 16.500 eura da provedu dva mjeseca u krevetu kako bi pomogli znanstvenicima da smanje učinke svemirskog putovanja na astronaute i iako se to možda čini kao posao iz snova, pomisao na neprekidno ležanje nije baš primamljiva, javljaju u četvrtak britanski mediji.

Foto: Reuters

Muškarci i žene, njih 24, bit će podijeljeni u svije skupine i smješteni u jednoj sobi. On njih će se tražiti da sve rade u ležećem položaju - od toga da tako jedu do obavljanja nužde.



Svaki od sudionika dobit će 16.500 eura.



Volonteri će imati televizor, moći će čitati i baviti se drugim aktivnostima kako im ne bi bilo dosadno, piše The Sun.



Sudionici ovog istraživanja ležat će u krevetima dva mjeseca da bi se utvrdilo kako svemirski let utječe na ljudsko tijelo.



"Ova studija će nam omogućiti da se pozabavimo pitanjem mišićne atrofije koju uzrokuje bestežinsko stanje, ali i drugi stresori poput kozmičkog zračenja, izolacije i prostornih ograničenja", rekla je ESA-ina voditeljica istraživanja Jennifer Ngo-Anh said.



"Različiti rizici za zdravlje astronauta moraju se smanjiti na najmanju moguću mjeru kako bi svemirske misije bile moguće", kazala je ona.



Riječ je o zajedničkoj studiji NASA-e i Europske svemirske agencije (ESA) koja će biti provedena u Njemačkom svemirskom centru (DLR).





(Hina)