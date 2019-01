Klimatske promjene i uništavanje šuma prijete da potpuno zbrišu sa lica zemlje više od polovine divljih vrsta kafe u svijetu, među kojima i popularne komercijalne kafe "arabiku" i "robustu", upozorili su naučnici.

Ilustracija / 24sata.info

Kako prenosi Rojters, trenutne mjere očuvanja divljih vrsta kafe nisu dovoljne da bi se zaštitila njihova dugoročna budućnost, pokazalo je istraživanje koje su danas objavili eksperti britanske Kraljevske botaničke bašte u Londonu (Kju garden).



Aron Dejvis, šef sektora za istraživanje kafe koji je predvodio istraživanje, kaže da u vrste kafe kojima prijeti nestanak spadaju i one koje bi se mogle upotrebiti za uzgoj i razvoj kafe u budućnosti, uključujući neke koje su otporne na bolesti i koje mogu odoljeti pogoršavajućim klimatskim uslovima.



Prema njegovim riječima, hitno je potrebna ciljana akcija u određenim tropskim zemljama, prije svega u Africi i, naročito, u šumovitim oblastima koje su teško pogođene klimatskim promjenama.



"Dok temperature rastu, a kišne padavine se smanjuju - pogodnih zona za uzgoj kafe je sve manje", rekao je Dejvis britanskoj agenciji.



On je napomenuo da ovi zaključci nisu važni samo za ljubitelje kafe.



"Postoji mnogo zemalja koje zavise od kafe zbog prihoda od poreza. Procjenjuje se da oko 100 miliona ljudi proizvode kafu na farmama širom svijeta", objasnio je britanski stručnjak.



Istraživači, čiji su rezultati rada danas objavljeni u časopisima "Sajens advensiz" (Science Advances) i "Global čejndž bajolodži" (Global Change Biology), rekli su da su rezultati istraživanja posebno zabrinjavajući za Etiopiju, kao najvećeg afričkog izvoznika kafe.



Za tu zemlju su, uz pomoć kompjuterskog programa, naučnici utvrdili da joj prijete sumorne prognoze kad je riječ o kafi, jer bi, zbog klimatskih promjena koje predviđaju, do 2080. godine broj lokacija na kojima se uzgaja "arabika" mogao opasti za čak 85 odsto.





(24sata.info)