Grupa studenata Mašinskog fakulteta Univerziteta “Sv. Kiril i Metodij” u Skoplju, izumili su električni bicikl s ugrađenim filterima koji prečišćavaju zrak.

Filip Poposki i Marko Naseski su dvojica od šest studenata koji su dio projekta GET (gradski eko-transport), a koji su za Anadolu Agency (AA) govorili o ovom projektu, njegovoj važnosti za društvo i načinu na koji su razvili ideju.



Kako su pojasnili Poposki i Naseski, suštinski cilj projekta je u gradovima u Makedoniji uspostaviti sistem ekološkog gradskog transporta na biciklima na koje će biti postavljeni filteri za prečišćavanje zraka. Filterima koji će se moći postaviti gotovo na svaki bicikl, moći će se prečistiti devet kubnih metara zraka po kilometru.



Ideju su dobili prije nešto više od godine i to nakon što su primijetili izrazito zagađenje zraka. Željeli su učiniti nešto i pomoći u rješavanju problema što ih je potaknulo na realizaciju ove ideje.



Podršku im je pružio i profesor Ile Mirčeski i profesori drugih fakulteta Tehničkog kampusa.



Poposki je kazao kako proaktivni filteri postavljeni na točkove omogućavaju u prečišćavanju zraka od čestica PM10, koje su najveći problem i najštetnije čestice kada je riječ o zagađenju zraka.



Pojasnio je kako je bicikl sredstvo za one koji žele brzo stići do cilja i pomoći u smanjenju zagađenosti zraka.



Bicikl koji prečišćava zrak ima i mogućnost mijenjanja brzina, kao što je to slučaj i s klasičnim biciklima.



”Filter ne predstavlja dodatno opterećenje i ne troši električnu energiju. Može se postaviti na svaki bicikl”, rekao je Poposki.



Naseski je pojasnio kako je riječ o prototipu ovog bicikla i da ga namjeravaju razviti, a zatim ponuditi na tržište i uključiti u saobraćaj.



Dodao je kako su imali mnogo poteškoća na svom putu razvijanja ove ideje i da su mnoge dijelove za bicikl morali nabaviti iz inostranstva.



Ipak, dodao je kako će korisnici javne bicikle moći ostaviti dva do četiri kilometra od mjesta na kojem su ga iznajmili.



”Smatramo da, što se više bude koristio, to će biti korisnije. Što budu više korišteni, to će se manje vozila koristiti i samim tim će biti veće pročišćavanje zraka”, rekao je Naseski.



Ukoliko bude ostvaren krajnji cilj, bicikl će se moći unajmiti na određenim mjestima u Makedoniji, a plaćanje će biti kartično. Također, električni bicikli će se puniti na mjestima na kojima budu odloženi.



Studenti su podsjetili kako su slični projekti bili vrlo uspješni u nekoliko evropskih gradova među kojima su Pariz i Madrid. Ipak, filteri za prečišćavanje zraka su nešto što je novitet.



Učenici nastoje dobiti patent za ovaj izum, a očekuju podršku nadležnih vlasti.





