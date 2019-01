Naučnici američke agencije NASA saopćili su na redovnom godišnjem skupu u Seatleu da je satelit TESS otkrio novi planet van Sunčevog sistema koji je tri puta veći od Zemlje.

Ilustracija / 24sata.info

Novootkriveni planet, nazvan "HD 21749b", smješten je u sazvježđu Retikulum i kruži oko svijetle, patuljaste zvijezde koja je od Zemlje udaljena 53 svjetlosne godine.



Prema prvim analizama, novootkriveni planet ima najduže orbitalno razdoblje među planetima koje je do sada identificirao TESS. Nema izraženih sličnosti s planetima Sunčevog sistema.



"HD 21749b" osom oko svoje zvijezde putuje 36 dana, dakle desetak puta kraće od Zemljine putanje oko Sunca.



Iako godina na novootkrivenom planetu traje drastično kraće u odnosu na Zemlju, ona je pet puta duža od godine na planetu "super zemlja" i tri puta duža od godine na planetu "LHS 3844b". Riječ je o dva planeta koja je prošle godine izvan Sunčevog sistema također identificirao teleskop TESS.



Stručnjaci navode da je novootkriveni planet smješten u atmosferi teških gasova i da sadrži veću količinu vode zbog čega je i do 23 puta teži od Zemlje.



Procjena je da prosječna temperatura na površini planeta iznosi 150 stepeni Celsijusa.



Detaljan izvještaj o novom otkriću u svemiru objavio je časopis "The Astrophysical Journal Letters".



NASA je sredinom septembra prošle godine u pomoću rakete Falcon 9 u svemir lansirala satelit TESS.



Zadatak satelita tokom dvogodišnje misije je da istražuje nebeska tijela izvan Sunčevog sistema.





(AA)