Na Sjevernom polu je u posljednjih pet godina zabilježen najtopliji period u historiji, a ova regija zagrijala se dva puta više od ostatka svijeta.

Program za istraživanje Sjevernog pola pri američkoj Nacionalnoj agenciji za okeane i atmosferu (NOAA) objavio je Izvještaj o Sjevernom polu, na kojem je radio 81 naučnik iz 12 zemalja.



U pomenutom izvještaju istaknuto je kako je u periodu od 2014. do 2018. godine, u regiji Sjevernog pola, od 1900. godine, kada je počela da se bilježi temperatura, zabilježen najtopliji period do sada. Navedeno je također kako se ova regija dva puta više zagrijala od ostatka svijeta.



U izvještaju je navedeno kako se promjena temperature osjetila u regijama daleko od Sjevernog pola, te je prouzrokovala značajne promjene u kretanjima temperature širom svijeta.



Istaknuto je kako se najstariji glečer na Sjevernom polu u posljednje 33 godine otopio za 95 posto, kao i da je populacija irvasa u regiji smanjena za 56 posto u posljednje dvije decenije, odnosno sa 4,7 spala na 2,1 milion.



Susan M. Natali, iz Centra Woods Hole u Massachusettsu, koji se bavi istraživanjem Sjevernog pola, za "New York Times" je izjavila kako ovaj izvještaj predstavlja jedan vid upozorenja.



"Kad god vidimo neki izvještaj jasno nam je da stvari idu u krivom smjeru, ali ne poduzimamo ništa. Ovaj izvještaj podržava stav da su klimatske promjene vidljive", kazala je Natali.





