Bespilotna letjelica InSight lansirana je prije sedam mjeseci i to je NASA-in prvi pokušaj da stigne do Marsa nakon slijetanja rovera Curiosity 2012. godine.

Foto: Reuters

NASA-ina 993 milijuna dolara vrijedna letjelica Mars InSight sletjela je na Crveni planet! Nakon sedam mjeseci, bespilotna letjelica uspješno se spustila na tlo Marsa.



InSightova misija je 'slušanje' potresa i podrhtavanja na Marsu kako bi znanstvenici mogli otkriti njegove unutarnje tajne i shvatiti kako je nastao, što bi trebalo pomoći spoznajama o formiranju drugih stjenovitih planeta poput Zemlje, piše Večernji list.



Bespilotna letjelica lansirana je prije sedam mjeseci i to je NASA-in prvi pokušaj da stigne do Marsa nakon slijetanja rovera Curiosity 2012. godine. Prijenos se mogao pratiti uživo.



NASA je dosad jedina svemirska agencija koja je uspjela stići do Marsa. U svoje robotske misije mnogo ulaže jer se nada da će njima otvoriti put za prve ljudske istraživače u 2030-im godinama.



"Nikad ne uzimamo Mars zdravo za gotovo. Mars je težak", rekao je jedan od američkih znanstvenika Thomas Zurbuchen.



Zurbuchen kaže da se radi o jedinstvenoj letjelici jer su njezinim uređajima i instrumentima doprinijele mnoge europske svemirske agencije. Francuski nacionalni centra svemirskih istraživanja (CNES) napravio je instrument za seizmička ispitivanja. Njemački svemirski centar (DLR) osigurao je svrdlo koje može bušiti do pet metara dubine, dublje nego ijedan instrument prije. Svoj su obol dali i znanstvenici s fakulteta i instituta iz Španjolske, Poljske, Švicarske i Velike Britanije. Svim će se tim uređajima proučavati geološki procesi na Marsu pomoću kojih se može mnogo naučiti o Marsovoj unutrašnjosti i njegovu postanku.



(24sata.info)