Na površini Mjeseca definitivno postoji vodeni led, tvrdi se u naučnom radu objavljenom u naučnom listu Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Do sada je postojanje leda na Mjesecu bilo samo hipotetički, ali on je pronađen na oba Mjesečeva pola pomoću indijske letjelice Chandrayaan-1 koja je kružila oko našeg prirodnog satelita 2008. i 2009. godine.

Arhiv / 24sata.info