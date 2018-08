Suze sv. Lovre, odnosno Perzeidi, jedan od najljepših i najatraktivnijih pljuskova meteora ove će godine svoj maksimum imati u noći s 12. na 13. augusta, a prognozira se prosječna aktivnost od 60 do 70 meteora na sat.

Foto: 24sata.info

Uvjeti za opažanje bit će izvanredni, posebno od ponoći do zore.



Perzeidi su meteorski roj kojemu je radijant u zviježđu Perzeju, a zapaža se od 25. jula do 20. augusta, s najvećom učestalošću 12. augusta kad se može pojaviti i 80 meteora na sat.



Radi se o meteorima koji su zapravo svemirske krhotine koje velikim brzinama udaraju u Zemljinu atmosferu. Tada se na nebu pojavljuju svijetle trake. Većina je dijelova manja od zrna pijeska, pa ih jako mali broj dospije do tla. Ostaci koji su dovoljno veliki da prežive pad nazivaju se meteoritima.





(FENA)