Znanstvenici sa Sveučilišta Tuft (Boston) osmislili su neobičan senzor uz pomoć kojeg će ljudi moći bilježiti unos hrane i pića tijekom dana. On će se postaviti direktno na zub i bit će spojen s mobilnim uređajem korisnika. Bilježit će unos šećera, soli i alkohola, prenose mediji.

Foto: 24sata.info

Stručnjaci vjeruju da će ovaj senzor pomoći ljudima da bolje kontroliraju svoju prehranu i unos hranjivih, odnosno štetnih tvari. On bi se mogao koristiti za očuvanje zdravlja zubi i iz sline provjeravati cjelokupno stanje organizma.



Budući da ima male dimenzije 2×2 mm, ovaj senzor neće uzrokovati poteškoće kao što je bio slučaj sa sličnim uređajima.



Senzor se sastoji od tri sloja, a središnji dio upija nutrijente i kemijske spojeve iz hrane zbog kojih se mijenjaju njegova električna svojstva. U vanjskim slojevima se nalaze dva zlatna prstena u obliku kvadra i oni služe kao svojevrsne antene. Oni upijaju i prenose određeni spektar i intenzitet radio valova.



Ti valovi bežičnim putem stižu do mobilnog uređaja. Korisnici mogu istog trenutka vidjeti visinu unosa određene hrane jer dolazi do promjena u senzoru zbog reakcije na kemijske tvari iz alkohola ili soli.



Stručnjaci također naglašavaju kako ovom uređaju nisu potrebne nikakve žice i ne treba ga redovito mijenjati.



Za sada, senzor se može nositi samo dva dana, ali oni se nadaju kako bi se u budućnosti njegovo trajanje moglo produljiti. Senzor bi se mogao postaviti i na druge dijelove tijela i ponovno programirati da otkrije druge vrste kemijskih spojeva.





(FENA)