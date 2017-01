Postupno zagrijavanje Zemljine površine i najnižih slojeva atmosfere, globalno zagrijavanje, dovodi do postepenog smanjenja "idealnih sunčanih dana", tvrdi najnovije istraživanje naučnika o klimatskim promjenama, prenosi Anadolu Agency (AA).

Ilustracija / 24sata.info

Studija objavljena u žurnalu "Klimatske promjene" (Climatic Change) navodi se kako će do kraja 21. stoljeća Zemlja imati u prosjeku 10 dana "s idealnom blagom temperaturom".



Najviše takvih dana izgubit će Rio de Janeiro, Miami i Afrika, dok će najpovoljnije vrijeme imati Evropljani i Seattle na sjeverozapadu Sjedinjenih Američkih Država.



"To će biti takvo vrijeme koje neće biti niti pretoplo, niti hladno, niti previše vlažno", tvrdi glavni autor studije Karin van der Wiel, meteorolog istraživač sa Univerziteta Princeton i Nacionalne okeanske i atmosferske administracije.



Studija navodi da je u protekle tri decenije svijet imao u prosjeku 74 "idealna sunčana dana" godišnje.



Do 2035. godine, previđaju naučnici, broj takvih dana opast će na 70, a potom na 64.



Idealno sunčano vrijeme određuje temperatura između 18 i 30 stepeni Celzijusa sa niskom stopom vlažnosti.



Najmanje takvih dana u budućnosti će imati cijeli afrički kontinent, istočni dio Južne Amerike, Južna Azija i sjever Australije.



"Ovakve promjene u pogledu klime bit će najizraženije u razvijenim dijelovima svijeta koje naseljeva velika populacija ljudi", tvrdi Der Wiel.



Sa druge strane, kako se navodi, najviše sunčanih dana dobit će Engleska i zemlje sjeverne Evrope.



Naučnik Nacionalnog centra za atmosferska istraživanja Gerald Meehl naglasio je da ovakvi podaci neće imati ekonomske niti zdravstvene posljedice, već posljedice po turizam i "generalni osjećaj uživanja kod ljudi".



(AA)