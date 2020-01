Prva neverbalna predstava Lutkarskog pozorišta Mostar "O nježnosti", nagrađivane redateljice i autorice ovog inovativnog projekta Ines Pašić, premijerno će biti izvedena u četvrtak, 16. siječnja, na sceni Pozorišta lutaka, s početkom u 19 sati.

Foto: FENA

Predstava "O nježnosti" splet je scena iz života viđenih iz kuta koji nema ambiciju da donosi sudove ni o komu i ni o čemu. To su svakodnevne situacije pune "malih i velikih" sukoba i proturječnosti humoristične i poetske prirode.

Svi ti momenti, iako različiti, imaju nešto zajedničko, a to je moć nježnosti koja preobražava tragikomične situacije u katarzično teatarsko i ljudsko iskustvo, istaknuto je na konferenciji za novinare.

Po riječima redateljice Ines Pašić, povezanost nevidljivog s pojavnim nešto je o čemu lutkar uvijek ima istančanu svijest, a predstava "O nježnosti" govori upravo o tome.

- Predstavu sam dugo nosila u sebi, tražila gdje, kako i s kim ju napraviti. Mislim da se dogodilo najbolje, a to je da predstavu napravim u svom gradu, u pozorištu u koje sam dolazila kao dijete, u pozorištu koje je dobrim djelom odgovorno što sam izabrala ovaj put - kazala je redateljica.

Istaknula je kako je nježnost nešto što nam svima treba u vremenima fiksiranima na podjele i razlike među ljudima.

- Nježnost je jedna nit koja nas može povezati, jedan suptilan most, ali most u kojem svako može ugraditi jedan dio sebe. To smo željeli izraziti, to smo željeli dati ovom gradu i publici koja će doći vidjeti predstavu - zaključila je Pašić.

U predstavi igraju Nina Popović, Igor Vidačković i Ali Kamer Aksoy. Scenske tehnike kojima se glumci služe su tjelesne i ritmičke figure, pantomima i animacija predmeta, dok je glazbena podloga važan element koji snaži scenski događaj.

Igor Vidačković kazao je kako će u četvrtak pokazati publici sve ono što su zadnjih mjesec i pol dana radili, a po njegovim riječima, sve to je bilo lijepo i poučno.

- Hvala Ines što nam je prenijela znanje, što je bila strpljiva s nama. Napravili smo dobar posao. Predstava nije samo dječja, ovo je predstava za sve uzraste - rekao je Vidačković.

Nina Popović istaknula je kako je za nju proces stvaranja predstave bio iznimno kompleksan, ali i jako zanimljiv.

- Puno sam naučila, jako važno mi je bilo osvijestit tu neku nježnost u sebi kako bi iz nje počela stvarati. Zanimljivo mi je i to da ova predstava daje puno šanse da se konstanto razvijamo u svakom sljedećem igranju - kazala je glumica.

Umjetnički direktor Lutkarskog pozorišta Mostar Nedžad Maksumić ustvrdio je kako će predstava "O nježnosti" biti veliko osvježenje za kazališni život, ne samo Mostara, nego i šire.

- Pozorište lutaka Mosar ovim dokazuje da je predvodnik trendova u lutkarstvu u BiH, da je zaista kuća koja svojom repertoarskom politikom pokušava savladati granice koje su zadane. Ovom suradnjom nastavljamo niz kvalitetnih i nagrađivanih predstava. Pozorište je sinonim za uspjeh i nagrade, baš zbog toga mislim da je ova suradnja sami vrh našeg dugogodišnjeg rada, a i jedna specifična tvorevina u našoj repertoarskoj politici - naglasio je umjetnički direktor.

Nakon premijerne izvedbe u četvrtak, slijede reprize predstave 19. i 26. siječnja, s početkom u 11 sati.

(FENA)