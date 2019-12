Na konkursu Ministarstva civilnih poslova BiH za grant "Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini", Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH nije dobio sredstva za 2018. godinu. Ta sredstva neće dobiti ni za 2019., ali u razgovoru za Fenu direktorica te kulturne institucije Šejla Šehabović ističe da ova godina završava uspješno na svim poljima, osim, kao i obično, na finansijskom.

Foto: FENA

Pored redovnog programa rada Muzej književnosti je pridruživši se Historijskom muzeju BiH i Umjetničkoj galeriji BiH uspio realizovati projekt "Sarajevo History Book - Gueidlines for Women Heritage" koji mapira žensko naslijeđe u gradu Sarajevu.



U izdavačkoj djelatnosti, a posebno u oblasti pozorišne umjetnosti, u 2019. se može pohvaliti monografijom Jasmina Bašića "Krunoslav Kruno Cigoj". U Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti ponosni su i na ovogodišnje učešće u programu "Noć teatra" u okviru kojeg je predstavljeno novo izdanje knjige Vahida Durakovića "Laboratorija lutkarstva".



- Sva naša postignuća, već godinama, oslanjaju se na naše zaposlenice i zaposlenike te na divne ljude i velike profesionalce u svojim oblastima koji volontiraju svoje vrijeme i ekpertizu za naš Muzej - kaže Šehabović.



Činjenica da vlast nije formirana na državnom nivou oduzima, kaže Šehabović, svaku mogućnost da se i pokuša doći do projektnih sredstava - što znači pola godišnjeg budžeta te institucije.



- Teško nam je da planiramo, to je naš najveći problem. Mi smo već do te mjere "utrenirani" da smo se pomirili sa činjenicom da moramo raditi kao nevladina organizacija, a poštovati obaveze državne institucije. Međutim, naše se vlasti pobrinu da nam svako malo oduzmu i mogućnost da pokušamo dobiti sredstva naših poreskih obveznika. U 2020. će nam najveći problem ostati finansiranje. Planiramo nekoliko autorskih izložbi te radimo i strateško planiranje o povećanju održivosti Muzeja. To je jako važno jer je očito da našim vlastima nismo prioritet, a teško da ćemo ikad i biti - podvukla je direktorica Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Šejla Šehabović.





(FENA)