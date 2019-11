Sedam godina istraživanja bilo je potrebno novinaru i piscu, dopisniku Frankfurter Allgemeine Zeitunga s jugoistoka Evrope Michaelu Martensu da ukoriči biografiju o jedinom bosanskohercegovačkom nobelovcu za književnost Ivi Andriću.

Foto: Fena

To djelo punim nazivom "Ivo Andrić u požaru svjetova - jedan evropski život" predstavio je autor večeras u sarajevskom Bosanskom kulturnom centru u okviru ovogodišnjeg sajma "Knjige u nišama - KUN".



Razgovor s autorom vodio je pjesnik, prevodilac, novinar i urednik Dragosalv Dedović koji je na početku kazao da je i iako je znao za Martensovo sedmogodišnje traganje za Andrićem nije očekivao tako kompleksno štivo.



Ono donosi mnoštvo novih detalja, a Dedović naglašava da obiluje izvorima, struktura djela je kompleksna i nudi mnogo toga u odnosu na sva druga djela koja su o tom svjetski priznatom piscu 20 stoljeća napisana.



Zanimljivo je i to, kaže Dedović, što bez obzira na to šta neko mislio o Andriću, Martens navodi čitaoca da okrene novu stranicu u potrazi za nekim novim detaljem.



- Nakon čitanja nekoliko stotina stranica, što je produžena forma dugogodišnjeg istraživanja Andrićevog života, nećete biti bliži rješenju pitanja o Andriću za sve ljude, ali ćete svakako znati šta Martens misli o njemu - dodao je Dedović.



Sam autor večeras je ispričao okupljenima na predstavljanju knjige da je biografiju pisao na način kako bi Andrić sam o sebi pisao knjigu, napominjući da ga izuzetno cijeni kao pisca te da sigurno ne bi gotovo deceniju života posvetio istraživanju o njemu da je on samo bio diplomata u Berlinu.



- Da, cijenim ga kao pisca, ali kao čovjek on je izuzetno kompleksna ličnost - kazao je Martens, ocjenjujući da je Andrića potrebno posmatrati uz poznavanje prilika i vremena u kojem je živio i stvarao.



Priča o Andriću zapravo je priča o 20. stoljeću. Preživio je dva svjetska rata, vidio je kako se imperije rađaju i propadaju. Poznavao je Gavrila Principa, a kasnije je služio kao diplomat u Hitlerovoj Njemačkoj i uz sve to iza sebe je ostavio literaturu.



Na 496 stranica Martens opisuje Andrićev život od djetinjstva u rodnoj Bosni, preko diplomatskog angažmana sve do života u Beogradu.



Dio knjige govori i o susretu s Josipom Brozom Titom, te Martens opisuje taj susret u kojem se vidjelo da oni ne gaje međusobne simpatije. Susret je organiziran povodom Andrićevog 70. rođendana, ali s Titom većinu vremena nije pričao o literaturi.



Michael Martens o Andriću je istraživao u Bosni i Hercegovini, u Beogradu, na jadranskoj obali, prikupio je mnogo materijala, dobio je pristup i nekim spisima koji su bili klasificirani kao vojna tajna te je u djelu rekonstruirao okolnosti u kojima je Andrić živio i pisao.



(FENA)