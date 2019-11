Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Mirvad Kurić i v.d. direktor Historijskog arhiva Sarajevo Velid Jerlagić obišli su danas zgradu te ustanove kako bi se informirali o oštećenjima izazvanim jučerašnjim zemljotresom.

Foto: FENA

Vidljive su pukotine na zidovima i na krilu zgrade koje je već odranije nestabilno, gdje je smješten veliki dio arhivske građe te su uposlenici izrazili zabrinutost zbog mogućnosti urušavanja.



Jerlagić je naglasio da je pod hitno potrebno osigurati prostor za primanje i čuvanje arhivske građe u Arhivu koji trenutno čuva oko 12 dužnih kilometara građe, a 90 posto je smješteno baš u tom objektu.



- Kao instituciji od značaja za Kanton i njegove građane moramo svu arhivsku građu da smjestimo na sigurno, suho i dostupno mjesto kako bi je institucije i građani mogli koristiti - istaknuo je.



Ministarstvo kulture i sporta će, uz trenutne interventne mjere, uputiti inicijativu prema Vladi KS za izgradnju novog objekta Historijskog arhiva kao konačnog rješenja čuvanja dragocjene građe, najavio je Kurić.



U međuvremenu, od direktora i uprave Arhiva zatražio je da do petka dostave interventni plan izmještanja građe koja je ugrožena posljedicama potresa kako bi ju zaštitili od neželjenih posljedica.



Ministarstvo je prije dvije godine Vladi i Skupštini KS uputilo prijedlog izmještanja arhivske građe iz postojećeg objekta u, kako je to tada predložio Arhiv, u prostore Zetre.



Za plaćanje kirije za izmiještanje dijela građe Ministarstvo je doznačilo Arhivu dodatnih 64.000 KM, a proces su vodili bivša uprave Arhiva i ZOI '84, no nisu uspjeli doći do konačnog rješenja.



Ministarstvo kulture i sporta prošle godine doznačilo je Arhivu i 160.000 KM za uređenje Galerije u depo prostoru Ferhadija za smještaj dijela građe, saopćeno je iz Press službe KS.





(FENA)