Knjiga "Od stećka do nišana u Bosni i Hercegovini", autora akademika Ibrahima Pašića predstavljena je danas u Sarajevu.

Ta knjiga, čiji je izdavač Bošnjačka zajednica kulture (BZK) "Preporod", napisana je pred samu smrt Pašića, a štampana je 2017. godine, u godini u kojoj je autor i preminuo.



Kako je rečeno na promociji, BZK "Preporod" i Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI), zajedno sa promotorima, danas sa pijetetom, uz podršku domaćina promocije Bošnjačkog instituta – Fondacija Adila Zulfikarpašića, realiziraju neispunjeni amanet prema Pašiću - predstavljanje tog značajnog naučno-istraživačkog djela.



Moderator predstavljanja Emir Zlatar je kazao da je Ibrahim Pašić pionir u kontekstu istraživanja suštinskih, povjesnih činjenica, istina o Bosni koje su, na žalost, 120 i više godina strateški gurane u stranu, poništavane, mnogi plagijati su ispisani.



- Ono što je sigurno je da će u narednim decenijama to biti početne tačke našim današnjim mladim istraživačima, da prodube te istine, da dođu do još više dokumenata i najzad da mi pišemo istinu o Bosni na osnovu povjesnih činjenica i dokumenata, a ne na osnovu ideologija, kako je to bilo do sada – kazao je Zlatar.



Predsjednik BZK "Preporod" Sanjin Kodrić je naveo da je to knjiga koja pokazuje kontinuitet postojanja Bošnjaka kao naroda od srednjeg vijeka pa nadalje.



Po njegovim riječima, knjiga se bavi kontinuitetom sahranjivanja pod stećcima i pod nišanima, pokazujući na taj način da i pod stećcima i pod nišanima leže naši zajednički preci. U tom smislu, ta knjiga pokazuje zapravo kontinuitet postojanja jednog naroda.



Predsjednik VKBI Nedžad Mulabegović je naveo da je ova knjiga značajna zbog toga, kao što su i prethodne knjige akademika Pašića, što se fundira isključivo na historijskim činjenicama i dokumentima, što daje i određenu validnost, s jedne strane. S druge, daje faktički mogućnost promocije i prezentacije historijskih činjenica i, što je vrlo bitno, historijskog kontinuiteta koji postoji na bosanskohercegovačkim prostorima.



- Ona je podjednako, po meni, značajna i za nas koji živimo u BiH, jer na žalost često nemamo baš izvorne činjenice i konstatacije, a posebno je značajna u promotivnom smislu historijskog kontinuiteta BiH, počevši od Kulina bana pa do današnjih dana – naveo je Mulabegović.



Istaknuo je da sve što je napisano u toj knjizi je zasnovano na izvornim historijskim činjenicama, odnosno faktografiji, što je u historijskoj nauci izuzetni značajno.



Na današnem skupu o knjizi su govorili akademik Dževad Jahić, Senadin Lavić, Hasib Muhović i Haris Silajdžić.





