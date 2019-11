Izdavačka kuća Buybook večeras je u prepunom Kamernom teatru promovirala novu knjigu - "Bukača", uspješne autorice Martine Mlinarević.

Foto: Arhiv - 24sata.info

Knjiga "Bukača" premijerno je predstavljena prošle sedmice na zagrebačkom sajmu Interliber na kojem je izazvala najviše interesovanja publike.

Po riječima autorice "Bukača" je izašla u javnost s jako velikim odjekom.

- Pisana je u nekoj mojoj tišini. Zapravo, pisana je protekla dva mjeseca u Sarajevu. Željela sam cijelu ovu priču da zaokružim s ovom knjigom, budući da je protekla godina za mene bila koliko teška i turbulentna toliko i prekrasna. Mene je izliječio odnos s mojim čitateljima, koji su mi pomogli kada je bilo najteže - kazala je Malinarević.

Autorica naglašava da je "Bukaču“ bilo teško i napisati i preživjeti, "ona je opomena i testament".

- To je roman o nemirenju i biranju sebe i svoje sreće ispred svih i uprkos svemu. To je moj krik protiv nasilja svake vrste, protiv turobnog patrijarhizma, ugnjetavanja, šikaniranja, stigmatizacije. To je želja da se djevojčice sutrašnjice, posebno one ponikle na tim uskogrudnim meridijanima naših balkanskih žlibina, usude misliti svojom glavom, unatoč svemu, da biraju svoje izbore ma što koštalo i da žive život samo po vlastitoj mjeri - kazala je Mlinarević.

Promociji je prisustvovao predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić.

Na promociji knjige pored autorice govorili su i direktor Buybooka Damir Uzunović, književnik Mile Stojić i profesor Nerzuk Ćurak.

Odlomke iz djela čitali su glumci i glumice Andrea Aković, Sanela Krsmanović, Boris Ler i Amar Selimović. Moderatorica je bila Kristina Ljevak.

(FENA)