Istaknutom bosanskohercegovačkom književniku Tvrtku Kulenoviću posthumno je dodijeljena nagrada za životno djelo "25. novembar", dok je književnik Asmir Kujović dobitinik nagrade za knjigu godine - “Nestorov pehar”.

Foto: Fena

Književnu nagradu “25. novembar” prije četiri godine utemeljio je sedmični časopis za politiku, društvo i kulturu “Stav”.



Dosadašnji dobitnici iz oblasti “za životno djelo” bili su književnici Dževad Karahasan (2016), Irfan Horozović (2017) i Abdulah Sidran (2018).



Manifestacija dodjele nagrada održana je večeras u Svečanom salonu sarajevske Vijećnice pod visokim pokroviteljstvom člana Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića, te gradonačelnika Grada Sarajeva Abdulaha Skake. Suorganizator je događaja BZK “Preporod”, a partner projekta BBI banka.



Odluku o dobrtnicma književnog priznanja donio je Stručni žiri u čijem su sastavu bili Almir Bašović (predsjednik) i članovi Sanjin Kodrić, Dijana Hadžizukić, Nehrudin Rebihić, Ena Begović-Sokolija, Fahrudin Rizvanbegović, Sead Šemsović, te ispred časopisa “Stav” glavni urednik Filip Mursel Begović.



Uz bogati dramski i muzički program prisunim su se obratili Šefik Džaferović, Abdulah Skaka, Almir Bašović, te kćerka Tvrtka Kulenovića, Hana i ovogodišnji laureat Asmir Kujović.



- Čast mi je i sretan sam zbog ove nagrade, naročito što su u žiriju koji je odlučivao naši ugledni univerzitetski profesori, istoričari, književnici i kritičari, čije mišljenje izuzeno cijenim. Čast mi je što ova nagrada nosi naziv po Danu državnosti Bosne i Hercegovine - kazao je Kujović.



Šefik Dažaferović kazao je da "kada jedna mala evropska kultura ima jedan takav fundament, kakav je umjetnost pripovjedanja, onda je to nešto zaista rijetko i dragocjeno"



- Historija priče i pripovjedanja u BiH duga je koliko je i sama Bosna. Pa i velike civilizacije istoka i zapada, koje su u orđenom periodu vladale BiH ostavile su u svjetskim bibliotekama svjedočanstva o filigranskom umijeću pričanja i pripovjednja naših ljudi. BiH je kroz svoju bogatu prošlost bila zemlja izuzetnih pojedinaca na polju književnosti. Takav je bio i Tvrtko Kulenović, čija se virtuoznost i discipliniranost u izrazu može porediti s najvišim umjetničkim dometima. Kulenović je kao i drugi značajni predstvanici bh. književnosti izašao iz okvira vlastitog umjetničkog žanra. On je začuđujuće dobro poznavao literaturu, muziku, folkloristiku, tradiciju, historiju... Književna nagrada "25. novembar", koju večeras četvrti put dodjeljuje magazin "Stav" prirodno se naslanja na taj bogati historijski kontinuitet s nastojanjima da među laueratima budu zastupljeni najznačajniji predstavnici bh. književnosti, a dosadašnji dobitnici to zaista jesu - kazao je Džaferović.



Tvrtko Kulenović (Šabac, 1935 – Sarajevo, 2019) studirao je i diplomirao jugoslavensku književnost na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Po odsluženju vojnog roka zaposlio se u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci u Sarajevu na klasifikaciji strane knjige, gdje ostaje do 1968. godine. Iste godine stupa na dužnost dramaturga Narodnog pozorišta. Od 1965. do 1967. godine boravio je na Osmania University u Hyderabadu (Indija), gdje je studirao klasičnu indijsku i azijsku estetiku, posebno pozorište. Od januara do juna 1971. godine na Istituto del Teatro, Universita di Roma, izučavao je vrstu pozorišne komedije commedia del’ arte i njene veze s azijskim pozorištem. Godine 1971. izabran je za asistenta na novootvorenom Odsjeku za komparativnu književnost, teatrologiju i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta u Sarajevu. U novembru 1974. doktorirao je na temu “Teorijske osnove modernog evropskog i klasičnog azijskog pozorišta” na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, te je 1975. biran u zvanje docenta, 1980. u zvanje vanrednog profesora i 1983. godine u zvanje redovnog profesora na Odsjeku za opću književnost i bibliotekarstvo (preimenovan u Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo). Predavao je na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, Akademiji umjetnosti u Novom Sadu i Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu (postdiplomski studij). Učestvovao je na brojnim domaćim i međunarodnim simpozijima.



Bio je prvi predsjednik P.E.N. centra Bosne i Hercegovine, osnovanog 30. oktobra 1992., te direktor Narodnog pozorišta Bosne i Hercegovine (1999–2003). Također je bio redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Pisao je romane, eseje iz oblasti teatrologije i književne teorije i kritike, putopise, pripovijetke, radiodrame.



Asmir Kujović rođen je 1973. godine u Novom Pazaru, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Od 1991. godine živi u Sarajevu. Diplomirao je na Odsjeku za književnosti naroda BiH na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Objavljivao je u brojnim književnim časopisima, a radio je i kao novinar u listovima: “Slobodna Bosna”, “BH Dani” i “Walter”. Bio je glavni urednik sarajevskog časopisa za književnost i kulturu “Lica”. Objavio je knjige pjesama “Vojni sanovnik” (1997), “Zagrobni život” (2000) i “Nestorov pehar” (2019), te roman “Ko je zgazio gospođu Mjesec” (2002). Pjesničkim, proznim i esejističkim tekstovima zastupljen je u više antologija, pregleda i panorama savremene bosanskohercegovačke i bošnjačke književnosti. Za roman “Ko je zgazio gospođu Mjesec” nagrađen je Godišnjom nagradom Društva pisaca Bosne i Hercegovine za najbolju knjigu objavljenu u 2002. godini. Dobitnik je književne nagrade “Pero Ćamila Sijarića” na manifestaciji “Sandžački književni susreti”. Pojedini tekstovi prevođeni su mu na engleski, francuski, turski, njemački, flamanski, makedonski i slovenski jezik. Godine 2005. u Beču je objavljeno dvojezično izdanje njegove knjige izabranih i novih pjesama pod naslovom “Das versprochene Land / Obećana zemlja” na njemačkom i bosanskom jeziku.



(FENA)