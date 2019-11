Izložba slika iz Prvog svjetskog rata "Front na Soči - Veliki rat u Krnskim planinama 1915 - 1917" otvorena je večeras u sarajevskoj Vijećnici.

Foto: FENA

Izložba je tokom proteklih desetak godina predstavljena u brojnim svjetskim gradovima, a njeno 40. izdanje predstavljeno je Sarajlijama, koje u narednih 14 dana mogu pogledati slike nastale u periodu jednog od najstarašnijih ratova u historiji čovječanstva.



Kako je kazao penzionisani direktor Muzeja prvog svjetskog rata u Kobaridu Jože Šerbec, čovjek kojeg zbog velikog iskustva još uvijek angažuju pri organizacji ovakvih događaja, izložba prikazuje kako danas izgleda nekadašnji front, a ujedno prikazuje priču i događaje koji su se dešavali tokom rata na tom teritoriju.



- Sočanski front otvoren je 24. maja 1915. godine i trajao je do proboja kod Kobarida i sloma italijanske armije koji se desio u tri dana, od 24. do 27. oktobra 1917. godine. Dakle, radi se o dvije i pol godine statičnog ratovanja u visokim planinama, gdje na nekim lokacijama nije dolazilo ni do minimalnog pomjeranja fronta. Uzrok tome bili su veoma dobro utvrđeni odbrambeni položaji u visokom gorju - izjavio je Šerbec za Fenu.



Naglašava da je taj front bio veoma značajan za Bosnu i Hercegovinu koja se nakon okupacije i aneksije u ratu borila na stani Austro-ugarske monarhije.



- Što se tiče Bošnjaka, kako su zvali u to vrijeme bh. vojnike bez obzira koje vjere su bili, bili su mobilizovani u redove Austro-ugarske vojske i raspoređeni po frontovima, a BiH je podjeljena na četiri regrutacijske pokrajine - Sarajevo, Banja Luka, Tuzla i Mostar. Na Sočanskom frontu najduže se borio četvrti regiment iz Mostara - objasnio je Šerbec.



Manji dio izložbe posvećen je upravo slikama bošnjačkih vojnika na Sočanskom frontu koji su se od ostalih razlikovali jer im je bilo dozvoljeno nošenje fesa. Oni su u Logu pod Mangartom, mjestu blizu italijanske granice kod slovenačkog Boveca izgradili džamiju gdje su obavljali vjerske dužnosti.





(FENA)