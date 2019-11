Dodjelom Prosvjetine stipendije "Vladimir Ćorović" i otvaranjem "Prosvjetine škole srpskog jezika, povijesti i kulture" u srijedu su u Mostaru svečano zatvorene jubilarne 100. Šantićeve večeri poezije.

Foto: FENA

Predsjednica Organizacijskog odbora 100. Šantićevih večeri poezije Sanja Bjelica Šagovnović kazala je kako je navedeni odbor presretan i prezadovoljan onim što je manifestacija ponudila, kao i odjecima koje je izazvala.



- U mjesec dana organizirali smo 15 događaja, a manifestacija je održana u svakom dijelu Mostara, jednu večer je bila i u Nevesinju, a jednu u Banjoj Luci. Mislim da su Srpsko prosvjetno i kulturno društvo (SPKD) "Prosvjeta" i Srpsko pjevačko i kulturno-umjetničko društvo "Gusle" na dostojanstven način obilježili ovaj veliki jubilej - kazala je Bjelica Šagovnović.



Istaknula je također kako je ova manifestacija vratila srpsku kulturu u Mostar na mjesto koje zaslužuje.



- Ne samo da smo na dostojanstven način proslavili ime našeg velikog pjesnika nego smo zapravo poslali i pozitivne poruke iz Mostara kroz suradnju s prijateljskim društvima i institucijama. Moram podsjetiti kako smo dio programa organizirali s drugim institucijama kulture poput predstave koju smo radili s tri kazališne kuće iz Mostara i Banje Luke, zatim izložbe koje smo organizirali s Hrvatskim domom hercega Stjepana Kosače, Centrom za kulturu i slično - navela je Bjelica Šagovnović.



Dodala je kako je kroz manifestaciju prošlo na desetine umjetnika iz više gradova Bosne i Hercegovine i regije.



- Kroz manifestaciju je također prošlo na stotine posjetitelja i ja zaista mogu biti samo sretna i zadovoljna. Isto tako večeras smo dodijelili 75 stipendija za 75 učenika osnovnih i srednjih škola te studenata. Novac za stipendije prikupili su Mostarci rasuti diljem svijeta koji su željeli stipendirati talentiranu djecu Hercegovine - kazala je Bjelica Šagovnović.



Završetkom 100. Šantićevih večeri poezije, kako je kazala, počinje "Prosvjetina škola srpskog jezika, povijesti i kulture".



- To je dopunska nastava koju SPKD Prosvjeta svakog drugog vikenda organizira za djecu koja u Hercegovačko-neretvanskoj županiji (HNŽ) ne mogu pohađati nastavu na materinskom jeziku. Interes je svakako velik, to je mjesto gdje se djeca mogu susresti, naučiti svoj jezik, pismo i kulturu, odnosno ono što im nije omogućeno u obrazovnom sistemu HNŽ-a, gdje se nažalost ne pohađa nastava na srpskom jeziku - navela je Bjelica Šagovnović.



Učenica "Prosvjetine škole" i dobitnica navedene stipendije Sara Vujčić kazala je kako ovu školu pohađa od njenog osnivanja.



- Učimo ono što nam naš obrazovni sistem u Mostaru nije mogao priuštiti, a to su srpski jezik, povijest i kultura. Osim učenja družimo se s vršnjacima i ljudima koji imaju iste interese, a što se tiče stipendije, zahvalila bih se svim donatorima, jer ta stipendija stvarno puno znači - kazala je Vujčić.



Inače, ova manifestacija održavala se u gradu na Neretvi od 6. listopada, u organizaciji Gradskog odbora SPKD-a "Prosvjeta" i Srpskog pjevačkog i kulturno-umjetničkog društva "Gusle".





(FENA)