Knjiga "Ženski identiteti u muzičkom životu austrougarskog Sarajeva" autorice Lane Paćuka predstavljena je danas u Bošnjačkom institutu - Fondacija Adila Zulfikarpašića u Sarajevu.

Foto: FENA

Knjiga se, kako je rečeno, ubraja u prvu domaću muzikološku publikaciju koja se bavi položajem, značajem i ulogom žena u razvoju muzičkog života Sarajeva i Bosne i Hercegovine.



Primarnu ideju da se bavi ovom temom autorica je dobila za vrijeme svojih doktorskih istraživanja tako da je 2012. godine, kako je kazala, odlučila da će, kada bude pravo vrijeme, napisati knjigu posvećenu isključivo ženama.



- Bilo je potrebno sedam godina istraživanja po arhivama u BiH, Hrvatskoj, Austriji i Mađarskoj da bi se na kraju oblikovao tekst i nadam se da će ova knjiga naći svoj put kako do akademske i naučne javnosti, tako i do šire čitalačke publike – izjavila je Paćuka.



Tokom istraživanja došla je do mnoštva podataka o protagonistkinjama muzičkog života koji pokazuju da su one bile aktivne u svim segmentima muzičkog života od muzičke pedagogije i koncertnog podijuma, kompozitorske djelatnosti, pa čak i onog dijela koji se tiče pisanja o muzici.



Stranice "Ženskih identiteta", čije su publiciranje podržali Austrijski kulturni forum te Institut za muzikologiju Muzičke akademije u Sarajevu, daju uvid u jedno od kulturološki najdinamičnijih razdoblja u historiji BiH ukazujući da su žene bile glavne nositeljice muzičke prakse pristigle s dolaskom Austro-Ugarske uprave.



Na promociji je uime Instituta za muzikologiju govorila Jasmina Talam, dok je recenzentica Fatima Hadžić navela da monografija "Ženski identiteti u muzičkom životu austrougarskog Sarajeva" obrađuje u bh. muzikologiji zanemarenu, ali u širim okvirima aktuelnu temu koje će omogućiti bolje razumijevanje kulturnih tokova, odnosno ulogu žena, nositeljica muzičkog života navedenog perioda u Sarajevu.



Autorica knjige Lana Paćuka ubraja se u mlađu generaciju bosanskohercegovačkih muzikologa, a do sada je objavila više od 20 naučno-istraživačkih radova, izloženih na simpozijima i naučnim konferencijama u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Austriji, Mađarskoj i Češkoj.





