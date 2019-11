Na 21 portretu dimenzija 1,2 sa 1,4 metra urađenih u crno-bijeloj tehnici fotograf Velija Hasanbegović pokušao je okom fotoaparata uhvatiti trenutak boli i patnje koju su žrtve rata preživjele tokom devedesetih, najviše u logorima.

Foto: FENA

Okupio ih je na jednom mjestu nakon čega je i nastala izložba "Lično" koja je večeras otvorena u sarajevskom Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine. Glavni protagonisti izložbe su žrtve rata, odnosno "heroji mira", kako većina od njih kaže.



No, ova izložba mnogo je više od fotografija. Zahvaljujući projektu PRO-Budućnost protagonisti su se okupili, razmijenili preživljena stravična iskustva, ali su ispod svojih portreta svi redom napisali pozitivne ohrabrujuće poruke za bolju i prosperitetniju budućnost.



U obraćanju okupljenima na otvaranju izložbe prisjetili su se proživljenih strahota u logorima širom BiH i poručili su da mir nema alternativu.



Autor izložbe Velija Hasanbegović kaže da su osobe koje je fotografirao preživjele golgote koje su i dalje nepojmljive za one koji to nisu doživjeli zato je želio ovom izložbom da žrtvama oda poštovanje jer su oni za njega heroji.



- Skupili su hrabrost i odlučili otvoreno govoriti o onome što su prošli - napominje Hasanbegović koji je na ideju izložbe i došao nakon što je prisustvovao jednom od javnih svjedočenja logoraša.



Izložba pokazuje kontrast koji postoji između crne ratne prošlosti, te vedrije budućnosti, koja će doći, između ostalog, upravo zahvaljujući ljudima čija je lica ovjekovječio fotoaparatom.



Protagonisti izložbe uručili su večeras zahvalnicu ministru kulture i sporta Kantona Sarajevo Mirvadu Kuriću koji im je, ističu, pružao pomoć, a ministar je pozvao sve u čijoj je to nadležnosti da ove ljude ne ostavljaju same.



Sve osobe s fotografija zagovarači su pomirenja i izgradnje trajnog i stabilnog mira u BiH kroz svoja javna govorenja, odnosno lična svjedočenja o torturama, patnjama i nevoljama kroz koje su prošli tokom rata u našoj zemlji.



Lična svjedočenja dosad su, u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, organizirana u više od 40 općina i gradova u BiH, a prisustvovalo im je na hiljade stanovnika lokalnih zajednica.





(FENA)