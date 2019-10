Prigodnim programom danas je u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine ozvaničen završetak projekta "Muzej u pokretu", koji taj muzej realizira pod pokroviteljstvom Glavnog državnog ureda UNESCO-a u BiH, a u partnerstvu sa Muzejom savremene umjetnosti Republike Srpske.

Foto: FENA

Dvije vodeće muzejske institucije u BiH su tokom trajanja projekta kroz edukativne programe i radionice djecu informirali o radu muzeja, njihovoj ulozi u društvu, kao i o različitim temama kojima se muzejski stručnjaci bave.

Projekt je ujedno bio i prilika da se muzeji približe djevojčicama i dječacima koji nemaju priliku ili mogućnost da posjete muzejske institucije u svojim gradovima i opštinama.

Većini djece to je bio prvi susret sa stručnjacima muzeja koji su ih kroz radionice i prezentacije informirali o svom radu.

Direktorica Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske Sarita Vujković istakla je da je ideja bila povezivanje te dvije muzejske institucije kako bi u okviru projekta "Muzej u pokretu" predstavile svoj rad djeci koja dolaze iz škola na području 28 opština u BiH.

Od marta do oktobra koliko je projekt trajao, kako je istakla Vujković, u njegov rad je bilo uključeno 80 škola i više od 3.500 djece.

Šef Ureda UNESCO-a u BiH Siniša Šešum rekao je da je riječ o zajedničkom projektu Zemaljskog muzeja i Muzeja savremene umjetnosti RS.

- Ideja je bila da se muzeji približe djeci i mladima. Da oni vide da to nisu samo objekti u kojima su odloženi ili izloženi eksponati, nego da su to žive institucije koje baštine vrijedne dijelove istorije BiH - naglasio je on.

Direktor Zemaljskog muzeja BiH Mirsad Sijarić zadovoljan je što su imali priliku izaći izvan okvira u kojima redovno rade te da dođu u razne krajeve BiH. Naglasio je da je bilo zanimljivo sarađivati sa Muzejom savremene umjetnosti RS, a poseban je fokus bio na približavanju muzeja, muzejskih predmeta i sadržaja djeci koja nemaju priliku da posjete muzej u mjestu u kojem žive.

Projekt "Muzeji u pokretu" realizuje se u okviru projekta Dijalog za Budućnost: Ka pravednijem društvu: Promovisanje socijalne kohezije i raznolikosti u BiH", koji implementiraju UNESCO, UNDP i UNICEF, u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Projekat Dijalog za Budućnost finansira se sredstvima Ureda Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira/Fonda za izgradnju mira (PBF).

( FENA)