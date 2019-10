U okviru manifestacije 100. Šantićeve večeri poezije, sinoć je u Narodnom pozorištu Mostar izvedena premijera predstave ''Što te nema'' koja je rađena povodom tog velikog jubileja.

Foto: Fena

Predstava ''Što te nema'', u režiji Erola Kadića, a po tekstu Marijane Aracki, rađena je kao koprodukcija Narodnog pozorišta Mostar, Hrvatskog narodnog kazališta i Narodnog pozorišta Republike Srpske, dok je SPKD ''Prosvjeta'' Gradski odbor Mostar izvršni producent.



U predstavi ''Što te nema'' po prvi put je na kazališne daske postavljen dio života našeg velikog pjesnika Alekse Šantića. ''Što te nema'' donosi nesretnu ljubavnu priču Alekse Šantića i Anke Tomlinović, balkanskog Romea i Julije, ali i slike iz života pjesnika, kao i tadašnjeg Mostara.



Redatelj Erol Kadić zadovoljan je predstavom i nada se da će se ona dugo igrati. Kadić podsjeća da je već godinama htio raditi predstavu u kojoj će upotrijebiti sevdalinku kao glazbeni motiv. Kada je u ruke dobio tekst ''Što te nema'', znao je, kako kaže, da ima dobru priču i da se ona treba raditi u Mostaru.



''To je predstava u kojoj će se i plakati i smijati, sevdah drama, puna bola, patnje i ljubavi i svega o čemu je pisao Aleksa Šantić. Ova predstava jednostavno je morala biti u Mostaru. Sve kockice su se posložile i predstavu smo dobili za veliki jubilej 100. Šantićevih večeri poezije'', naveo je Kadić.



Predsjednica Organizacijskog odbora 100. Šantićevih večeri poezije Sanja Bjelica Šagovnović navela je kako je mostarska ''Prosvjeta'' sretna što je ovom predstavom na dostojansven način obilježen jubilej 100. Šantićevih večeri poezije, ali i što predstava osim jake poruke, sa sobom nosi i jednu dodatnu vrijednost, a to je suradnja umjetnika iz Mostara, Banje Luke i Beograda, kao i suradnja tri teatarske kuće iz Mostara i Banje Luke.



''Ponosni smo što su Šantićeve večeri poezije mjesto susreta i saradnje. To dokazuje i ova predstava, ali i činjenica da je Narodno pozorište bilo popunjeno do posljednjeg mjesta te da se tražila karta više. Isto je i s premijerama u Hrvatskom narodnom kazalištu Mostar i Narodnom pozorištu Republike Srpske'', kazala je Bjelica Šagovnović.



U predstavi glume glumci tri kazališne kuće: Bojan Kolopić i Ljiljana Čekić iz Narodnog pozorišta Republike Srpske, Šerif Aljić, Jasmin Krpo, Ajla Hamzić i Vedran Vilogorac iz Narodnog pozorišta Mostar te Ivan Skoko iz Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. U predstavi igraju i harmonikaš Elmedin Balavac, te djeca iz ''Prosvjete'' Aljoša Golo i Aleksa Krulj.



Scenograf predstave je Dragana Purković Macan, a kostimograf Ivana Ristić.



Publika nakon predstave nije krila zadovoljstvo, a tijekom predstave se i pjevalo i plakalo.



Premijera predstave ''Što ne nema'' slijedi u Hrvatskom narodnom kazalištu Mostar 15. listopada, a u Narodnom pozorištu Banja Luka 18. listopada.



(FENA)