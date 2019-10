Peto izdanje regionalnog festivala Poligon započelo je u četvrtak navečer u Mostaru gdje će do 13. listopada okupiti značajna imena iz BiH, Hrvatske, Srbije i Velike Britanije.

Foto: Fena

Festival je otvoren u Hrvatskom narodnom kazalištu u Mostaru gostovanjem književnika Josipa Mlakića i Semezdina Mehmedinovića, dva jako zanimljiva, prepoznatljiva, prevođena i nagrađivana autora.



Ovogodišnji festival posvećen je temi identiteta, koja je po riječima direktora festivala Mirka Božića, trenutno na razne načine aktualna u svim poljima, od medijskog, preko kulturnog, političkog i obrazovnog i uveliko određuje književnike.



- Smatram da je tema identiteta trenutno jako aktualna u Europi zbog izbjegličke krize i rastućeg vala desnog populizma, a s druge strane i u našoj zemlji, jer evo nakon 30 godina nismo uspjeli definirati koji je to identitet koji nas spaja. Etnokonfensionalni identiteti na kojima se najviše inzistira zapravo su, barem se do sada pokazalo, jedino u funkciji razdvajanja - kazao je Božić za Fenu uoči otvaranja festivala.



Istaknuo je kako će festival pokušati govoriti o drugim slojevima koji sačinjavaju ljudski identitet i koji nisu toliko naglašeni, dakle, nisu u onom generalnom tradicionalnom diskursu, od nekih osobnih ukusa i preferencija do društva u kojem se krećete ili onoga što čitate.



- Identitet nije isključivo jedna etnokonfesionalna kategorija nego postoje i neki drugi identiteti osim tog bazičnog - ocijenio je Božić.



Kada je u pitanju stanje književnosti na području Mostara, Božić smatra da Mostar ima jedan vrlo živahan val i vrlo živahnu scenu koja je primijećena i regionalno, odnosno mnogo bogatiju scenu nego što bi se to reklo na prvi pogled, barem kroz oči nekoga tko ju ne poznaje.



- Definitivno nešto na što vrijedi obratiti pažnju, a što je i jedna od funkcija Poligona, je da naprosto vrati festival na književnu mapu i da grad pretvori u nešto gdje će biti bitno nastupiti, da imate podstrek da ovdje nastupite zato što ćete imati određenu razinu prepoznatljivosti - kazao je Božić.



Govoreći o programu ovogodišnjeg festivala, Božić je kazao da će u petak, drugog dana festivala biti upriličen posjet školama, gdje će gosti festivala mostarskim školarcima dati potpuno novu perspektivu na ono što čitaju, dok će u večeranjem programu u Hrvatskom domu "Herceg Stjepan Kosača" gostovati britanski autor Russ Litten te hrvatski autori Andrija Škare i Katja Grcić.



U subotu će biti održan večernji program festivala u Narodnom pozorištu Mostar gdje će gostovati bh. književnica Senka Marić i srbijanski autor Danilo Lučić.



Festival će biti zatvoren u nedjelju u Studentskom centru zajedno sa svim gostima autorima i nastupom mostarskog benda Sove.



Poligon, koji se održava od 2013. godine, od samog je osnivanja prepoznatljiv događaj, koji Mostar nastoji vratiti na književnu scenu Europe, te razbiti stereotipe i predrasede o gradu.



(FENA)