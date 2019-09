Kreativni radovi projekta "Shift Key" nastalog u okviru programa Kreativna Evropa i ove godine bit će dio Internacionalnog teatarskog festivala MESS.

U projekat je uključeno pet inovativnih evropskih pozorišnih festivala, iskusnih u radu na razvijanju talenata umjetnica i umjetnika, a Festival MESS kao predstavnik Bosne i Hercegovine ima ulogu projektnog lidera, saopćeno je iz MESS-a.



Projekat se implementira u partnerstvu s festivalima iz Velike Britanije (BE Festival CIC), Španije (Teatrako Teatro Elkartea), Italije (Associazione Culturale Area06) i Holandije (Stichting Its Festival).



Projektom "Shift Key" izabrano je 12 umjetnika i/ili umjetničkih trupa, na temelju njihovog trenutnog statusa, rada i tema kojima se bavi, koji će imati podršku zajedničkog rada tokom 2019. i 2020. godine. Projektom se nastoji pomoći njihov umjetnički rast i etabliranje, osnažiti njihove kapacitete i predstaviti ih u umjetničkim krugovima i kulturnoj industriji. Kroz niz različitih aktivnosti, od rada s mentorima, podrškom u nastupima na festivalima, te promocijom umjetnika, festivali će dodatno promovirati sopstveni rad i osnažiti prisustvo na evropskoj sceni.



U okviru 59. izdanja festivala MESS svoj rad predstavit će Mokhallad Rasem, irački glumac i režiser s belgijskom adresom. Rasemov rad je snažan, univerzalan i tvrdoglavo optimističan. Svojim projektima pokazuje senzibilitet ka temama nasilnog napuštanja doma, koje je i sam prebrodio kao posljedicu rata u Iraku. Sa predstavama "Revolucija tijela" i "Čekanje", Rasem i belgijska trupa Toneelhuis dočaravaju uloge porijekla u načinu na koji svijet gleda na nas, posebno se fokusirajući na vlastito porijeklo i njegov utjecaj na njihov život nakon emigracije.



"Revolucija tijela" istražuje temu Arapskog proljeća i efekat slika iz Maroka, Tunisa, Iraka i Sirije na osobe koje vode porijeklo iz tih zemalja. Na koji način one reagiraju kada čuju vijesti o članovima porodice koji su ostali u tim zemljama? Kroz gerila ples, tri umjetnika ispituju kako tijelo reaguje na strah i nasilje. "Čekanje" istražuje na koji način i pod kojim okolnostima ljudi čekaju i situacije u svijetu koje tjeraju ljude na čekanje. Pisma, papira, smrti, Boga, boljih vremena...



U okviru projekta "Shift Key" Thomas Steyaert, belgijski umjetnik sa sarajevskom adresom će u Historijskom muzeju, danas predstavlja prezentaciju “SHUFFLE #1“ koja je rezultat petodnevne radionice u kojoj su učestvovale osobe sa različitim poteškoćama. Radionica se bazirala na istraživanju različitih apstraktnih ideja iz konteksta bh. politike i osmišljavanju zbirka izvedbenih radnji ili pejzaža s potencijalom za višetrukim čitanjima. Ova prezentacija, između ostalog, ima za cilj pokazati inkluzivni karakter Festivala MESS.



Pomoć aplikantima iz BiH koji se žele prijaviti na konkurse Kreativne Evrope pruža Desk Kreativna Evropa BiH koji djeluje uz podršku Evropske komisije i Ministarstva civilnih poslova BiH u dvije kancelarije u Sarajevu i Banjoj Luci.



Kreativna Evropa je program Evropske komisije za podršku i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture i audiovizuelnog sektora za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Na konkursima Kreativne Evrope mogu učestvovati sve javne ili privatne organizacije (NGO i biznis sektor) koje djeluju u sektoru kulture ili audiovizuelnih djelatnosti, registrovane kao pravna lica sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, navedeno je u saopćenju.



